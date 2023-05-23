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Ліки проти старіння: вчені навчились відновлювати пошкоджені ДНК

23 травня 2023 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ліки проти старіння: вчені навчились відновлювати пошкоджені ДНК
ДНК, що міститься в клітинах організму. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідники з Кельнського університету знайшли фармацевтичний засіб, який допоможе клітинам виправляти більше пошкоджень ДНК і таким чином уповільнити процеси старіння та попередити безліч хвороб, зокрема рак.

Про це повідомляє Portaltele.

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Дослідження було проведене на клітинах людини, мишей та нематодів Caenorhabditis elegans. Вчені виявили, що білковий комплекс DREAM перешкоджає відновленню пошкоджень у клітинних ДНК. Тобто вони мають обмежену здатність самостійно виправляти пошкодження у своєму геномі.

Однак дослідники помітили, що цього білкового комплексу позбавлена ДНК, яка зберігає наші генетичні дані, що міститься в добре захищених статевих клітинах. Це дозволяє їм ефективно відновлювати пошкодження, що забезпечує стійкість генетичного матеріалу для передачі майбутнім поколінням.

Дослідники винайшли фармацевтичний засіб, який перекриває роботу DREAM і призводить до збільшення стійкості клітин до пошкоджень ДНК. Так, препарат було застосовано щодо мишей, що дозволило відновити пошкоджені ДНК в сітківці ока й зберегти можливість бачити.

Це дослідження може мати значення для розуміння процесів старіння і розвитку захворювань, пов'язаних з пошкодженням ДНК. Однак, щоб воно мало результати потрібні додаткові експерименти, які б виявили подальші позитивні зміни в відновленні наших ДНК.

Нагадаємо, що сліди генетичного матеріалу, які люди постійно залишають, куди б вони не йшли, незабаром можуть бути використані для відстеження окремих людей або навіть цілих етнічних груп, заявили вчені, попереджаючи про "етичну трясовину", що насувається.

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