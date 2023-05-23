Ліки проти старіння: вчені навчились відновлювати пошкоджені ДНК
Дослідники з Кельнського університету знайшли фармацевтичний засіб, який допоможе клітинам виправляти більше пошкоджень ДНК і таким чином уповільнити процеси старіння та попередити безліч хвороб, зокрема рак.
Про це повідомляє Portaltele.
Препарат, що зупиняє старіння
Дослідження було проведене на клітинах людини, мишей та нематодів Caenorhabditis elegans. Вчені виявили, що білковий комплекс DREAM перешкоджає відновленню пошкоджень у клітинних ДНК. Тобто вони мають обмежену здатність самостійно виправляти пошкодження у своєму геномі.
Однак дослідники помітили, що цього білкового комплексу позбавлена ДНК, яка зберігає наші генетичні дані, що міститься в добре захищених статевих клітинах. Це дозволяє їм ефективно відновлювати пошкодження, що забезпечує стійкість генетичного матеріалу для передачі майбутнім поколінням.
Дослідники винайшли фармацевтичний засіб, який перекриває роботу DREAM і призводить до збільшення стійкості клітин до пошкоджень ДНК. Так, препарат було застосовано щодо мишей, що дозволило відновити пошкоджені ДНК в сітківці ока й зберегти можливість бачити.
Це дослідження може мати значення для розуміння процесів старіння і розвитку захворювань, пов'язаних з пошкодженням ДНК. Однак, щоб воно мало результати потрібні додаткові експерименти, які б виявили подальші позитивні зміни в відновленні наших ДНК.
Нагадаємо, що сліди генетичного матеріалу, які люди постійно залишають, куди б вони не йшли, незабаром можуть бути використані для відстеження окремих людей або навіть цілих етнічних груп, заявили вчені, попереджаючи про "етичну трясовину", що насувається.