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Учені навчилися виявляти ДНК людини з піску та повітря

17 травня 2023 02:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Учені навчилися виявляти ДНК людини з піску та повітря
Вчені винайшли новий спосіб виявити сліди людини. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Науковці з Великої Британії, США та Бельгії знайшли спосіб виявити сліди людини в тих місцях, які раніше були недоступними для експертизи. Наприклад, океанічній воді, піску, повітрі, вічній мерзлоті. 

Це дослідження вже викликало гострі дискусії про збереження конфіденційності. Про це пише видання The New York Times.

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Аналітики зазначають, що можливість отримати ДНК людини з довкілля може мати низку непередбачуваних наслідків. До них належать:

  • порушення конфіденційності,
  • відстеження місця розташування,
  • збір даних і генетичне спостереження за окремими особами або групами.

Відтак, це може призвести до етичних перешкод для схвалення використання методик.

"Важливо зберегти людську автономію, гідність і право на самовизначення щодо особистих даних. Це складно, якщо ви не можете запитати дозволу в тих, чия ДНК може бути зібрана в навколишньому середовищі, тому що, ймовірно, немає способу уникнути втрати ДНК у навколишнє середовище через шкіру, волосся і дихання", — каже Маттіас Вінрот, старший науковий співробітник Університету Нортумбрії у Великій Британії.

Науковці сподіваються, що використання цієї технології можна буде застосувати для стеження за людьми з певними спадковими рисами, захворюваннями або вадами.

Нагадаємо, 55-річний Джозеф Дітурі — професор та викладач університету Південної Флориди — побив світовий рекорд за тривалістю життя під водою. У підводному будинку він мешкає вже понад два місяці і виходити з нього не планує. 

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