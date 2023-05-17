74 дні під водою: як професор із Флориди встановив світовий рекорд

Професор Джозеф Дітурі у своєму будиночку під водою. Фото: АР

55-річний Джозеф Дітурі — професор та викладач університету Південної Флориди — побив світовий рекорд за тривалістю життя під водою. У підводному будинку він мешкає вже понад два місяці і виходити з нього не планує.

Про це він написав у Twitter. Повідомляє видання Associated Press.

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​Зазначається, що Джозефа Дітурі мешкає у підводному будиночку на дні коралового рифового архіпелагу біля південного узбережжя Флориди Флорида-Кіс на глибині 9 метрів. Туди він занурився 1 березня.

У своєму Instagram науковець веде онлайн-заняття з біомедичної інженерії. І за час свого перебування під водою йому влалося залучити понад 2500 студентів.

Професор хоче дослідити, як людське тіло реагує на тривалий вплив екстремального тиску.

"Ідея полягає в тому, щоб заселити світові океани, піклуватися про них, живучи в них і справді добре ставлячись до них", — сказав Дітурі.

Попередні рекорди підводного життя

Попередній рекорд — 73 дні, дві години та 34 хвилини — був встановлений двома професорами з Теннессі — Брюсом Кантрелом і Джесікою Фейн у 2014 році.

Зараз Дітурі не просто погоджується на рекорд: він планує залишитися в будиночку до 9 червня, коли досягне 100 днів.

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