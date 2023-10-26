Земля помирає — вчені відкрили страшну правду про клімат планети і її майбутнє

Планета Земля помирає у полум'ї. Фото: wallpaperup.com

Людство давно звикло до заяв про кліматичні та екологічні катастрофи, які загрожують усьому живому на Землі. Багатьом здається, що підвищення температури, зникнення видів тварин і рослин або танення льодовиків ніяк не вплине на їхнє життя. Проте наша планета вже давно знаходиться на межі. І якщо раніше ми сиділи на пороховій бочці, то зараз танцюємо на ній і цей танець може стати останнім.

Так, у новому звіті про стан клімату за 2023 рік, оприлюдненому в науковому журналі BioScience зазначається, що 20 із 35 життєво важливих показників планети, які використовуються для відстеження зміни клімату, перебувають на рекордно екстремальних значеннях.

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Ці життєво важливі ознаки зокрема включають:

концентрація вуглекислого газу в атмосфері;

загибель дерев через лісові пожежі;

зміна рівня моря;

зміна маси льоду в Антарктиді;

збільшення кількості спекотних днів;

підвищення кислотності океану тощо.

Про що йдеться у кліматичному звіті вчених

Як зазначають автори даного звіту, ці 35 показників — це не просто набір даних. Якщо ці показники опиняються на межі, це призводить до таких негативних явищ як руйнування навколишнього середовища, збільшення кількостей повеней або природних лісових пожеж. Що ми зараз і спостерігаємо в усьому світі.

"Життя на нашій планеті явно знаходиться під загрозою. Статистичні тенденції демонструють надзвичайно тривожні закономірності зміни клімату та збільшення стихійних лих", — заявив один з авторів звіту, заслужений професор Коледжу лісового господарства Університету штату Орегон Уільям Ріппл.

У звіті також йдеться про те, що найбільше в цій ситуації постраждають країни, що розвиваються, і знедолені спільноти, які, до речі, зробили найменший внесок у потепління Землі.

Велика частина світу стала "червоною" через теплові аномалії:

Температури в червні 2023 року порівняно з базовою лінією червня 1951-1980 років.Зображення: NASA

Страшні цифри та прогнози на майбутнє

Як показують результати, 2023 року вже було 38 днів, коли середня глобальна температура перевищила доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5°C. Це є важливою віхою, яка тягне за собою значні зміни на планеті.

Крім того, у липні 2023 року була найвища середня температура поверхні Землі за всю історію.

А у Канаді відбулися лісові пожежі, які викинули в атмосферу понад 1 гігатонну вуглекислого газу, що значно перевищує загальні викиди парникових газів у Канаді у 2021 році.

"Як вчені, ми дуже стурбовані раптовим збільшенням частоти та серйозності кліматичних катастроф. Частота та серйозність цих лих можуть випереджати зростання температури. До кінця XXI століття від 3 до 6 мільярдів людей можуть опинитися за межами придатних для життя регіонів Землі, а це означає, що вони зіткнуться із сильною спекою, обмеженим доступом до продовольства та підвищеним рівнем смертності", — підкреслив науковець та один з авторів звіту Крістофер Вольф.

Планета Земля помирає у полум'ї. Фото: Wallpaperbetter

Чи має людство шанс все виправити та врятувати Землю

Кліматологи підкреслюють, що наразі для порятунку планети практично нічого не робиться. Великі світові компанії та можновладці думають лише про прибуток.

Автори звіту пропонують деякі рішення. Згідно з їхніми висновками, світові необхідно:

поступово скасувати субсидії на викопне паливо;

прийняти угоди про нерозповсюдження викопного палива;

перейти до рослинного харчування;

посилити захист лісів.

У ширшому плані вони стверджують, що єдиний спосіб зменшити наслідки цього безладу — це змістити світові економічні пріоритети в бік базових потреб усіх людей, а не підтримувати екстремальне споживання супербагатих.

"Це наш момент, щоб зробити глибокі зміни для всього життя на Землі, і ми повинні прийняти їх з непохитною мужністю та рішучістю, щоб створити спадщину змін, яка витримає випробування часом", — підсумовують автори.

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