Земля умирает — ученые открыли страшную правду о климате планеты и ее будущем

Планета Земля умирает в пламени. Фото: wallpaperup.com

Человечество давно привыкло к заявлениям о климатических и экологических катастрофах, которые угрожают всему живому на Земле. Многим кажется, что повышение температуры, исчезновение видов животных и растений или таяние ледников никак не повлияет на их жизнь. Однако наша планета уже давно находится на грани. И если раньше мы сидели на пороховой бочке, то сейчас танцуем на ней и этот танец может стать последним.

Так, в новом отчете о состоянии климата за 2023 год, обнародованном в научном журнале BioScience, отмечается, что 20 из 35 жизненно важных показателей планеты, используемых для отслеживания изменения климата, находятся на рекордно экстремальных значениях.

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Эти жизненно важные признаки включают в себя:

концентрация углекислого газа в атмосфере;

гибель деревьев из-за лесных пожаров;

изменение уровня моря;

изменение массы льда в Антарктиде;

увеличение количества жарких дней;

повышение кислотности океана и т.д.

О чем говорится в климатическом отчете ученых

Как отмечают авторы данного отчета, эти 35 показателей — это не просто набор данных. Если эти показатели оказываются на грани, это приводит к таким негативным явлениям, как разрушение окружающей среды, увеличение количества наводнений или естественных лесных пожаров. Что мы сейчас и наблюдаем по всему миру.

"Жизнь на нашей планете явно находится под угрозой. Статистические тенденции демонстрируют чрезвычайно тревожные закономерности изменения климата и увеличения стихийных бедствий", — заявил один из авторов отчета, заслуженный профессор Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон Уильям Риппл.

В отчете также говорится, что больше всего в этой ситуации пострадают развивающиеся страны и обездоленные сообщества, которые, кстати, внесли наименьший вклад в потепление Земли.

Большая часть мира стала "красной" из-за тепловых аномалий:

Температуры в июне 2023 года по сравнению с базовой линией июня 1951-1980 годов.

Страшные цифры и прогнозы на будущее

Как показывают результаты, в 2023 году было уже 38 дней, когда средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. Это важная веха, которая влечет за собой значительные изменения на планете.

Кроме того, в июле 2023 года была самая высокая средняя температура поверхности Земли за всю историю.

А в Канаде произошли лесные пожары, которые выбросили в атмосферу более 1 гигатонн углекислого газа, что значительно превышает общие выбросы парниковых газов в Канаде в 2021 году.

"Как ученые, мы очень обеспокоены внезапным увеличением частоты и серьезности климатических катастроф. Частота и серьезность этих бед могут опережать рост температуры. К концу XXI века от 3 до 6 миллиардов человек могут оказаться за пределами пригодных для жизни регионов Земли, а это значит, что они столкнутся с сильной жарой, ограниченным доступом к продовольствию и повышенным уровнем смертности", — подчеркнул ученый и один из авторов отчета Кристофер Вольф.

Планета Земля умирает в пламени. Фото: Wallpaperbetter

Есть ли у человечества шанс все исправить и спасти Землю

Климатологи подчеркивают, что для спасения планеты практически ничего не делается. Крупные мировые компании и чиновники думают только о прибыли.

Авторы отчета предлагают некоторые решения. Согласно их выводам, миру необходимо:

постепенно отменить субсидии на ископаемое топливо;

принять соглашения о нераспространении ископаемого топлива;

перейти к растительному питанию;

усилить защиту лесов.

В более широком плане они утверждают, что единственный способ уменьшить последствия этого беспорядка — это сместить мировые экономические приоритеты в сторону базовых потребностей всех людей, а не поддерживать экстремальное потребление супербогатых.

"Это наш момент, чтобы сделать глубокие изменения для всей жизни на Земле, и мы должны принять их с непреклонным мужеством и решительностью, чтобы создать наследие перемен, которое выдержит испытание временем", — заключают авторы.

Раньше мы писали, что образование суперконтинента на Земле может уничтожить все живое на планете. Ученые знают, когда это произойдет.

Напомним, мы рассказывали, сколько астероидов может уничтожить человечество.

Также мы сообщали, что ученые выяснили, какими будут последние дни перед исчезновением Солнца.