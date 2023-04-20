Супутники перешкоджають вивченню нічного неба: вчені знайшли вихід

Супутники на земній орбіті. Фото: Adobe Stock

Вчені стверджують, що кількість супутників, яка постійно тільки зростає на навколоземній орбіті перешкоджає вивченню астрономії. Однак дослідники знайшли вихід, запропонувавши створити мегателескоп.

Про це повідомляє The New Yourk Times.

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Кількість супутників з кожним роком зростає, серед них SpaceX, яка вже запустила тисячі Starlink, і Amazon, яка планує розпочати проєкт угруповання поясу Койпера пізніше цього року. Для астрономів, які вивчають Всесвіт з поверхні Землі, це нагальна проблема.

"Це гаряча тема. Ми маємо справу з такою великою кількістю супутників, що вони обмежують чутливість наземних телескопів", — сказав астроном з Університету штату Луїзіана Ерік Бернс.

Візуальне представлення супутників, які відстежує Celestrak станом на 30 січня 2021 року / Independent

Супутник+телескоп

Багато астрономів різко критикували поточний і майбутній вплив супутникових сузір'їв на їхні дослідження. Однак доктор Бернс та інші вчені думають про те, як би поєднати супутники й телескопи, щоб із перешкоди зробити нову можливість.

Зазначається, що планують тисячі крихітних детекторів гамма-випромінювання, що будуть направлені в різні боки, відправити в космос разом із супутниками. Таким чином, працюючи разом у мегасузір’ї з багатьох тисяч супутників, потужність такої системи могла б конкурувати зі Свіфтом і Фермі, двома космічними гамма-обсерваторіями, якими керує NASA.

"Ми зможемо розглядати тисячі детекторів гамма-випромінювання як єдиний, надзвичайно потужний когерентний телескоп, який дивиться по всьому Всесвіту, який буде більш чутливим, ніж будь-що раніше", — зазначив Бернс.

Користь від супутника-телескопа

Вплив гамма-випромінювання був би значний, однак поглиблене дослідження феномену може допомогти відповісти на найграндіозніші питання сучасності, наприклад, з чого складаються ядра нейтронних зірок або як поведінка темної енергії може виявити форму Всесвіту.

До того ж отримання науково корисних даних із супутникових угруповань представляє технічні перешкоди. Супутники на низькій навколоземній орбіті рухаються дуже швидко, завершуючи весь круговий оберт приблизно за 90 хвилин. Тому об’єднати дані з угруповання багатьох супутників нелегко.

Поки що вченим не вдається домовитися з компаніями, що запускають супутники в космос, однак вони не здаються. Доктор Бернс запевняє, що завдяки спільній участі вчених та виробників супутників можна краще дослідити Всесвіт, а також додає, що це принесе користь обом сторонам.

Зображення подвійної зірки Альбірео в сузір’ї Лебедя було затьмарене двома з десяти 2,5-хвилинних експозицій, на яких зафіксовано рух супутників Starlink по полю. Фото: Рафаель Шмалл/NOIRLab/Національний науковий фонд

Нагадаємо, що несправний супутник NASA впаде на Землю найближчими днями. Маса супутника RHESSI становить 270 кілограмів.