Спутники препятствуют изучению ночного неба: учёные нашли выход

Спутники на земной орбите. Фото: Adobe Stock

Ученые утверждают, что количество спутников, постоянно только растет на околоземной орбите, препятствует изучению астрономии. Однако исследователи нашли выход, предложив создать мега телескоп.

Об этом сообщает The New Yourk Times.

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Число спутников с каждым годом растет, среди них уже запустившие тысячи Starlink SpaceX и Amazon, которая планирует начать проект группировки пояса Койпера позже в этом году. Для астрономов, изучающих Вселенную с поверхности Земли, это неотложная проблема.

"Это горячая тема. Мы имеем дело с таким множеством спутников, что они ограничивают чувствительность наземных телескопов", — сказал астроном из Университета штата Луизиана Эрик Бернс.

Визуальное представление спутников, отслеживаемых Celestrak по состоянию на 30 января 2021 года/ Independent

Спутник+телескоп

Многие астрономы резко критиковали текущее и будущее влияние спутниковых созвездий на их исследования. Однако доктор Бернс и другие ученые думают о том, как соединить спутники и телескопы, чтобы из препятствия сделать новую возможность.

Отмечается, что планируют тысячи крошечных детекторов гамма-излучения, которые будут направлены в разные стороны, отправить в космос вместе со спутниками. Таким образом, работая вместе в мегазвезде со многими тысячами спутников, мощность такой системы могла бы конкурировать со Свифтом и Ферми, двумя космическими гамма-обсерваториями, которыми управляет NASA.

"Мы сможем рассматривать тысячи детекторов гамма-излучения как единственный, чрезвычайно мощный когерентный телескоп, который смотрит по всей Вселенной, что будет более чувствительна, чем что-либо раньше", — отметил Бернс.

Польза от спутника-телескопа

Воздействие гамма-излучения было бы значительным, однако углубленное исследование феномена может помочь ответить на самые грандиозные вопросы современности, например, из чего состоят ядра нейтронных звезд или как поведение темной энергии может выявить форму Вселенной.

К тому же получение научно полезных данных из спутниковых группировок представляет технические препятствия. Спутники на низкой околоземной орбите двигаются очень быстро, завершая весь круговой оборот примерно за 90 минут. Поэтому объединить данные по группировке многих спутников нелегко.

Пока ученым не удается договориться с компаниями, запускающими спутники в космос, однако они не сдаются. Доктор Бернс уверяет, что благодаря совместному участию ученых и производителей спутников можно лучше исследовать Вселенную, а также добавляет, что это принесет пользу обеим сторонам.

Изображение двойной звезды Альбирео в созвездии Лебедя было омрачено двумя из десяти 2,5-минутных экспозиций, на которых зафиксировано движение спутников Starlink по полю. Фото: Рафаэль Шмалл/NOIRLab/Национальный научный фонд

Напомним, что неисправный спутник NASA упадет на Землю в ближайшие дни. Масса спутника RHESSI составляет 270 кг.