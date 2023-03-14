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Супутники NASA зафіксували, як глобальне потепління впливає на посухи і стихійні лиха

14 березня 2023 21:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Глобальне потепління робить посухи й екстремальні погодні умови інтенсивнішими та частішими
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Науковці прогнозували, що посухи та повені стануть більш частими та масштабними у зв'язку з глобальним потеплінням та змінами клімату на планеті, однак зафіксувати цей факт не вдавалося. Однак тепер нове дослідження, проведене під керівництвом NASA, підтверджує, що великі посухи та періоди надмірного випадання опадів і накопичення води на суші справді відбуваються частіше.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Water

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Що з'ясувалося під час дослідження

Два науковці NASA вивчили дані за 20 років, отримані з супутників GRACE та GRACE-FO, щоб проаналізувати екстремальні явища вологості та посухи. 

У період 2015-2021 років — сім із дев'яти найтепліших років у сучасній історії — частота екстремальних вологих та сухих явищ становила чотири рази на рік порівняно з трьома на рік у попередні 13 років. 

На думку авторів дослідження, це має сенс, тому що тепліше повітря призводить до випаровування більшої кількості вологи з поверхні Землі під час посушливих явищ; тепле повітря також може утримувати більше вологи, що призводить до сильних снігопадів та злив.

"Ідея зміни клімату може бути абстрактною. Потепління на пару градусів не здається чимось значним, але вплив на водний цикл відчутний", — сказав співавтор дослідження та гідролог із Центру космічних польотів НАСА імені Годдарда в Грінбелті (США) Метт Роделл. 

Він наголосив, що глобальне потепління призведе до більш інтенсивних посух та вологих періодів, що матиме наслідки для людей, економіки та сільського господарства в усьому світі. Моніторинг екстремальних гідрологічних явищ важливий для підготовки до майбутніх подій, пом'якшення їх наслідків та адаптації.

Як відбувалося дослідження

Роделл і співавтор дослідження Байлінг Лі з Годдарда вивчили 1056 екстремальних вологих і сухих явищ з 2002 по 2021 рік, що спостерігаються супутниками Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) та GRACE-Follow-On (GRACE-FO). Супутники використовують точні вимірювання гравітаційного поля Землі для виявлення аномалій у зберіганні води — зокрема, як кількість води, що зберігається у ґрунтах, водоносних горизонтах, озерах, річках, сніговому покриві та льоду, порівнюється з нормою.

Оскільки GRACE та GRACE-FO щомісяця надають нову карту аномалій накопичення води по всьому світу, вони дають повне уявлення про серйозність гідрологічних подій та про те, як вони розвиваються у часі.

дослідження про глобальне потепління

Наслідки глобального потепління

"Глобальне потепління мало широкий і глибокий вплив на запаси води на Землі, таке як скорочення щорічної кількості снігу на великих висотах та виснаження підземних вод людьми, коли поверхневих вод не вистачає. Відображаючи ці зміни, дані GRACE дають нам унікальну перспективу того, як змінювалися екстремальні гідрологічні явища по всьому світу", — сказав гідролог з Університету Меріленду в Годдарді Бейлінг Лі.

Нагадаємо, раніше науковці попередили, що значні викиди метану становлять велику кліматичну загрозу усьому світові. Вчені вже нарахували тисячі витоків метану, в основному з нафтових і газових об’єктів.

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