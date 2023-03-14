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Спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия

14 марта 2023 21:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Глобальное потепление делает засухи и экстремальные погодные условия более интенсивными и частыми.
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Ученые прогнозировали, что засухи и наводнения станут более частыми и масштабными из-за глобального потепления и изменения климата на планете, однако зафиксировать этот факт не удавалось. Однако теперь новое исследование, проведенное под руководством NASA, подтверждает, что большие засухи и периоды чрезмерного выпадения осадков и накопления воды на суше действительно происходят чаще.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Water.

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Что выяснилось в ходе исследования

Два ученых NASA изучили данные за 20 лет, полученные со спутников GRACE и GRACE-FO, чтобы проанализировать экстремальные явления влажности и засухи.

В период 2015-2021 годов – семь из девяти самых теплых лет в современной истории – частота экстремальных влажных и сухих явлений составляла четыре раза в год по сравнению с тремя в год в предыдущие 13 лет.

По мнению авторов исследования, это имеет смысл, потому что более теплый воздух приводит к испарению большего количества влаги с поверхности Земли во время засушливых явлений; теплый воздух также может содержать больше влаги, что приводит к сильным снегопадам и ливням.

"Идея изменения климата может быть абстрактной. Потепление на пару градусов не кажется чем-то значительным, но влияние на водный цикл ощутимо", — сказал соавтор исследования и гидролог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США) Мэтт Роделл.

Он подчеркнул, что глобальное потепление приведет к более интенсивным засухам и влажным периодам, что будет иметь последствия для людей, экономики и сельского хозяйства во всем мире. Мониторинг экстремальных гидрологических явлений важен для подготовки к предстоящим событиям, смягчению их последствий и адаптации.

Как происходило исследование

Роделл и соавтор исследования Байлинг Ли из Годдарда изучили 1056 экстремальных влажных и сухих явлений с 2002 по 2021 год, наблюдаемые спутниками Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) и GRACE-Follow-On (GRACE-FO). Спутники используют точные измерения гравитационного поля Земли для выявления аномалий в хранении воды – в частности, как количество воды, хранящейся в почвах, водоносных горизонтах, озерах, реках, снежном покрове и льду, сравнивается с нормой.

Поскольку GRACE и GRACE-FO ежемесячно предоставляют новую карту аномалий накопления воды по всему миру, они дают полное представление о серьезности гидрологических событий и о том, как они развиваются во времени.

исследование о глобальном потеплении

Последствия глобального потепления

"Глобальное потепление оказало широкое и глубокое влияние на запасы воды на Земле, такое как сокращение ежегодного количества снега на больших высотах и истощение подземных вод людьми, когда поверхностных вод не хватает. Отражая эти изменения, данные GRACE дают нам уникальную перспективу того, как менялись экстремальные гидрологические явления по всему миру", – сказал гидролог из Университета Мэриленда в Годдарде Бейлинг Ли.

Напомним, ранее ученые предупредили, что значительные выбросы метана представляют большую климатическую угрозу всему миру. Ученые уже насчитали тысячи утечек метана, в основном из нефтяных и газовых объектов.

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