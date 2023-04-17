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Що ваш мозок вважає гарним і як це впливає на думки

17 квітня 2023 09:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Що ваш мозок вважає гарним і як це впливає на думки
Чоловік стоїть біля річки і ловить рибу на заході сонця. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Краса — поняття суб'єктивне, але деякі універсальні риси все ж таки можуть бути виділені. Дослідження показують, що простота, симетрія, певні поєднання кольорів, геометричні форми та ритм є якостями, які ми сприймаємо як гарні.

Про це пише Science Focus.

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Нейробіологи провели дослідження, які допомогли зрозуміти, що відбувається у нашому мозку, коли ми сприймаємо красу. Коли люди бачать гарні витвори мистецтва чи музики, у медіальній орбітофронтальній корі мозку відбувається активність, яка пов'язана з почуттями задоволення та винагороди.

Існує теорія, що ми цінуємо форми та закономірності, які широко поширені в природі, такі як фрактали, золотий перетин та симетрія, бо вони допомогли нашим предкам вижити. Симетричні особи, наприклад, говорять про хороше здоров'я та сильні гени потенційного партнера.

"Ми розпізнаємо рослини, які ростуть фрактально, як корисні та безпечні для вживання в їжу, і побоюємося тих, які ростуть криво. Речі, які допомагають нам вижити, активують центр винагороди в нашому мозку, викликаючи почуття задоволення і тим самим змушуючи нас надавати їм цінність", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, краса може бути пов'язана з нашими вродженими інстинктами виживання, які ми розвинули протягом тисячоліть еволюції. Але все ж таки, кожна людина сприймає красу по-своєму, і це робить її таким цікавим та індивідуальним поняттям.

Нагадаємо, що ще років 10 тому ця новина звучала б як уривок із книги жанру наукової фантастики. А вже сьогодні це наша реальність та можливе майбутнє співпраці людини та штучного інтелекту. Так дослідники відкрили зовсім нову форму біологічного відтворення, на відмінну від тих, які є у будь-яких відомих науці тварин або рослин.

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