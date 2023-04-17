Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Наука arrow Что ваш мозг считает красивым и как это влияет на мысли arrow

Что ваш мозг считает красивым и как это влияет на мысли

17 апреля 2023 09:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Что ваш мозг считает красивым и как это влияет на мысли
Мужчина стоит возле реки и ловит рыбу на закате. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Красота — понятие субъективное, но некоторые универсальные черты все же могут быть выделены. Исследования показывают, что простота, симметрия, определенные сочетания цветов, геометрические формы и ритм являются качествами, которые мы воспринимаем как красивые. 

Об этом пишет Science Focus.

Читайте также:

Как понятие красоты влияет на мысли

Нейробиологи провели исследования, которые помогли понять, что происходит в нашем мозгу, когда мы воспринимаем красоту. Когда люди видят красивые произведения искусства или музыки, в медиальной орбитофронтальной коре мозга происходит активность, которая связана с чувствами удовольствия и вознаграждения.

Существует теория, что мы ценим формы и закономерности, которые широко распространены в природе, такие как фракталы, золотое сечение и симметрия, потому что они помогли нашим предкам выжить. Симметричные лица, например, говорят о хорошем здоровье и сильных генах потенциального партнера. 

"Мы распознаем растения, которые растут фрактально, как полезные и безопасные для употребления в пищу, и опасаемся тех, которые растут криво. Вещи, которые помогают нам выжить, активируют центр вознаграждения в нашем мозгу, вызывая чувство удовольствия и тем самым заставляя нас придавать им ценность", — говорится в сообщении.

Таким образом, красота может быть связана с нашими врожденными инстинктами выживания, которые мы развили в течение тысячелетий эволюции. Но все же, каждый человек воспринимает красоту по-своему, и это делает ее таким интересным и индивидуальным понятием.

Напомним, что еще лет 10 назад эта новость звучала бы как отрывок из книги жанра научной фантастики. А уже сегодня это наша реальность и возможное будущее сотрудничества человека и искусственного интеллекта. Так исследователи открыли совершенно новую форму биологического воспроизводства, отличающуюся от тех, которые есть у любых известных науке животных или растений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB