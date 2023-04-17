Что ваш мозг считает красивым и как это влияет на мысли

Мужчина стоит возле реки и ловит рыбу на закате. Фото: Reuters

Красота — понятие субъективное, но некоторые универсальные черты все же могут быть выделены. Исследования показывают, что простота, симметрия, определенные сочетания цветов, геометрические формы и ритм являются качествами, которые мы воспринимаем как красивые.

Об этом пишет Science Focus.

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Как понятие красоты влияет на мысли

Нейробиологи провели исследования, которые помогли понять, что происходит в нашем мозгу, когда мы воспринимаем красоту. Когда люди видят красивые произведения искусства или музыки, в медиальной орбитофронтальной коре мозга происходит активность, которая связана с чувствами удовольствия и вознаграждения.

Существует теория, что мы ценим формы и закономерности, которые широко распространены в природе, такие как фракталы, золотое сечение и симметрия, потому что они помогли нашим предкам выжить. Симметричные лица, например, говорят о хорошем здоровье и сильных генах потенциального партнера.

"Мы распознаем растения, которые растут фрактально, как полезные и безопасные для употребления в пищу, и опасаемся тех, которые растут криво. Вещи, которые помогают нам выжить, активируют центр вознаграждения в нашем мозгу, вызывая чувство удовольствия и тем самым заставляя нас придавать им ценность", — говорится в сообщении.

Таким образом, красота может быть связана с нашими врожденными инстинктами выживания, которые мы развили в течение тысячелетий эволюции. Но все же, каждый человек воспринимает красоту по-своему, и это делает ее таким интересным и индивидуальным понятием.

Напомним, что еще лет 10 назад эта новость звучала бы как отрывок из книги жанра научной фантастики. А уже сегодня это наша реальность и возможное будущее сотрудничества человека и искусственного интеллекта. Так исследователи открыли совершенно новую форму биологического воспроизводства, отличающуюся от тех, которые есть у любых известных науке животных или растений.