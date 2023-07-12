Озеро в Канаді відкрило секрет, коли люди назавжди змінили історію Землі

Озеро Кроуфорд в Онтаріо, Канада. Фото: france24.com

Вчені з'ясували геологічне місце, яке, за їхніми словами, показує передбачувану нову епоху. Вона має назву антропоцен, що означає "великий крок до зміни офіційної хронології історії Землі".

Про це пише CNN.

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Що таке "антропоцен"

Зазначається, що такий термін вперше було запропоновано у 2000 році, щоб показати наскільки сильно людська діяльність змінила світ. "Антропоцен" став загальновживаним академічним словом, яке об’єднує різні галузі досліджень.

"Коли всі 8 мільярдів людей впливають на планету, це обов’язково матиме наслідки. Ми перейшли в цей новий стан Землі, і це має бути визначено новою геологічною епохою", — зазначив почесний професор Школи географії, геології та навколишнього середовища в Університеті Лестера та голова робочої групи з антропоцену Колін Вотерс.

Чим займаються дослідники

Наразі група AWG складається з 35 геологів. Вона функціонує з 2009 року, аби запровадити антропоцен частиною офіційної шкали часу нашої планети.

"У 2016 році група визначила, що приблизно в 1950 році почалася епоха антропоцену — початок ери випробувань ядерної зброї, геохімічні сліди якої можна знайти по всьому світу. Відтоді дослідники розглянули 12 сайтів, які могли б надати ключові докази, необхідні для підтримки їхньої пропозиції, дев’ять із яких були винесені на голосування", — йдеться у повідомленні.

Де ж знаходиться "антропоцен"

У вівторок, 11 липня, вчені повідомили, що геологічним місцем є озеро Кроуфорд в Онтаріо (Канада). Воно, за їхніми словами, найкраще передає геологічний вплив антропоцену.

Проте не всі згодні з тим, що антропоцен є геологічною реальністю або що дослідники мають достатньо доказів, щоб формально оголосити його новою епохою.

"Кроуфорд-Лейк став переможцем після того, як AWG проголосувала за дев’ять сайтів-кандидатів у три раунди. Серед інших потенційних місць — торф’яне болото в польських Судетах, озеро Сірсвілл у Каліфорнії, ділянка морського дна в Балтійському морі, затока в Японії, заповнений водою кратер вулкана в Китаї, керн льоду, пробурений з Антарктичного півострова, і два коралових рифи, один в Австралії, а інший в Мексиканській затоці", — додають у повідомленні.

За словами Уотерса, було складно обрати між різними місцями, адже голоси були близькі. Проте Кроуфорд-Лейк здобуло перемогу через те, що "запропонована геохімічна початкова точка антропоцену, пов’язана з осадовими відкладеннями, є особливо точною".

"Форма (Ред. — озера) обмежує змішування водної товщі, тому донні води не змішуються з поверхневими. Дно озера повністю ізольоване від решти планети, за винятком того, що м’яко опускається на дно", — пояснила професорка наук про Землю в Університеті Брока в Канаді, яка досліджувала озеро, Франсін Маккарті.

Рішення не остаточне

Зазначається, що вибір озера Кроуфорд не є кінцевим рішенням про визнання антропоцену офіційною геологічною одиницею часу.

Остаточне рішення приймуть на 37-му Міжнародному геологічному конгресі в Пусані (Південна Корея) в серпні 2024 року.

Нагадаємо, раніше під поверхнею Місяця вчені виявили граніт. Зокрема, це свідчить про наявність вулканізму, якого раніше до цього не спостерігали.