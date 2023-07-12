Озеро в Канаде открыло секрет, когда люди навсегда изменили историю Земли

Озеро Кроуфорд в Онтарио, Канада. Фото: france24.com

Ученые выяснили геологическое место, показывающее, по их словам, предполагаемую новую эпоху. Она называется антропоцен, что означает "большой шаг к изменению официальной хронологии истории Земли".

Об этом пишет CNN.

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Что такое "антропоцен"

Отмечается, что такой термин впервые был предложен в 2000 году, чтобы показать, насколько сильно человеческая деятельность изменила мир. "Антропоцен" стал общеупотребительным академическим словом, объединяющим различные области исследований.

"Когда все 8 миллиардов людей влияют на планету, это обязательно будет иметь последствия. Мы перешли в это новое состояние Земли, и это должно быть определено новой геологической эпохой", — отметил почетный профессор Школы географии, геологии и окружающей среды в Университете Лестера и глава рабочей группы по антропоцену Колин Уотерс.

Чем занимаются исследователи

В настоящее время группа AWG состоит из 35 геологов. Она работает с 2009 года, чтобы ввести антропоцен частью официальной шкалы времени нашей планеты.

"В 2016 году группа определила, что примерно в 1950 году началась эпоха антропоцена — начало эры испытаний ядерного оружия, геохимические следы которого можно найти по всему миру. С тех пор исследователи рассмотрели 12 сайтов, которые могли бы предоставить ключевые доказательства, необходимые для поддержания их предложения, девять из которых были вынесены на голосование", — говорится в сообщении.

Где же находится "Антропоцен"

Во вторник, 11 июля, ученые сообщили, что геологическим местом является озеро Кроуфорд в Онтарио (Канада). Оно, по их словам, лучше передает геологическое влияние антропоцена.

Однако не все согласны с тем, что антропоцен является геологической реальностью или что у исследователей достаточно доказательств, чтобы формально объявить его новой эпохой.

"Кроуфорд-Лейк стал победителем после того, как AWG проголосовала за девять сайтов-кандидатов в три раунда. Среди других потенциальных мест — торфяное болото в польских Судетах, озеро Сирсвилл в Калифорнии, участок морского дна в Балтийском море, залив в Японии, заполненный водой кратер вулкана в Китае, керн льда, пробуренный с Антарктического полуострова, и два коралловых рифа, один в Австралии, а другой в Мексиканском заливе", — отмечают в сообщении.

По словам Уотерса, было сложно выбрать между разными местами, ведь голоса были близки. Однако Кроуфорд-Лейк одержало победу из-за того, что "предложенная геохимическая начальная точка антропоцена, связанная с осадочными отложениями, является особенно точной".

"Форма (Ред. — озера) ограничивает смешение водной толщи, поэтому донные воды не смешиваются с поверхностными. Дно озера полностью изолировано от остальной планеты, за исключением того, что мягко опускается на дно", — объяснила профессор наук о Земле в Университете Брока в Канаде, которая исследовала озеро, Франсин Маккарти.

Решение не окончательное

Отмечается, что выбор озера Кроуфорд не является окончательным решением о признании антропоцена официальной геологической единицей времени.

Окончательное решение будет принято на 37-м Международном геологическом конгрессе в Пусане (Южная Корея) в августе 2024 года.

Напомним, ранее под поверхностью Луны учёные обнаружили гранит. В частности, это свидетельствует о наличии вулканизма, ранее до этого не наблюдаемого.