Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow На Місяці знайшли граніт: вчені пояснили, що це означає arrow

На Місяці знайшли граніт: вчені пояснили, що це означає

10 липня 2023 23:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Місяці знайшли граніт: вчені пояснили, що це означає
Супутник біля Місяця. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під поверхнею Місяця вчені виявили граніт. Зокрема, це свідчить про наявність вулканізму, якого раніше до цього не спостерігали. 

Про це йдеться у матеріалі наукового видання Science Alert.

Читайте також:

Як з'явився граніт на Місяці

Відомо, що скупчення граніту часто спостерігають на Землі, але дуже рідко в інших тілах Сонячної системи. Адже для формування такої речовини потрібні особливі умови. 

Повідомляється, що під "особливими умовами" передбачається наявність великої кількості рідкої води та тектоніку плит, які допомагають розплавляти та переробляти матеріал у земній корі планети. Однак на Місяці немає ні води в рідкому стані, ні тектоніки плит.

Дослідження вказують на те, що тверда речовина могла відкластися ще близько 3,5 мільярда років тому. 

Граніт на Місяці

Вченим вдалося виявити аномальне тепло на зворотньому боці Місяця. Відомо, що його температура у 20 разів вища, ніж на будь-якій іншій поверхні космічного тіла. Це свідчить про наявність вулкану. 

"Ми виявили, що один із передбачуваних вулканів, відомий як Комптон-Белькович, повністю світився в мікрохвильовому діапазоні. Це означає, що воно гаряче, не обов'язково на поверхні, як ви бачите в інфрачервоному діапазоні, а й під поверхнею. Єдиний спосіб пояснити це — додаткове тепло, що надходить звідкись під об'єктом у глибшій місячній корі. Таким чином, Комптон-Белькович, який вважається вулканом, також приховує під собою велике джерело тепла", — зазначає один із вчених. 

Нагадаємо, нещодавно астрономи заявили, що повторно знайшли ознаки життя в атмосфері Венери. Раніше про таку ж знахідку вчені повідомляли ще 2020 року, однак тоді не було достатнього підтвердження. Та цього разу дослідники мають докази.

Додамо, що вчені вирішили провести дослідження, щоб зрозуміти вплив загадкових гравітаційних хвиль на орбіти планет нашої Сонячної системи — Нептуна та Урана. Згідно з їхніми припущеннями, причиною може бути об'єкт, що має розміри з планету в нашій Сонячній системі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз