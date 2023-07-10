На Місяці знайшли граніт: вчені пояснили, що це означає

Супутник біля Місяця. Фото: REUTERS

Під поверхнею Місяця вчені виявили граніт. Зокрема, це свідчить про наявність вулканізму, якого раніше до цього не спостерігали.

Про це йдеться у матеріалі наукового видання Science Alert.

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Як з'явився граніт на Місяці

Відомо, що скупчення граніту часто спостерігають на Землі, але дуже рідко в інших тілах Сонячної системи. Адже для формування такої речовини потрібні особливі умови.

Повідомляється, що під "особливими умовами" передбачається наявність великої кількості рідкої води та тектоніку плит, які допомагають розплавляти та переробляти матеріал у земній корі планети. Однак на Місяці немає ні води в рідкому стані, ні тектоніки плит.

Дослідження вказують на те, що тверда речовина могла відкластися ще близько 3,5 мільярда років тому.

Граніт на Місяці

Вченим вдалося виявити аномальне тепло на зворотньому боці Місяця. Відомо, що його температура у 20 разів вища, ніж на будь-якій іншій поверхні космічного тіла. Це свідчить про наявність вулкану.

"Ми виявили, що один із передбачуваних вулканів, відомий як Комптон-Белькович, повністю світився в мікрохвильовому діапазоні. Це означає, що воно гаряче, не обов'язково на поверхні, як ви бачите в інфрачервоному діапазоні, а й під поверхнею. Єдиний спосіб пояснити це — додаткове тепло, що надходить звідкись під об'єктом у глибшій місячній корі. Таким чином, Комптон-Белькович, який вважається вулканом, також приховує під собою велике джерело тепла", — зазначає один із вчених.

Нагадаємо, нещодавно астрономи заявили, що повторно знайшли ознаки життя в атмосфері Венери. Раніше про таку ж знахідку вчені повідомляли ще 2020 року, однак тоді не було достатнього підтвердження. Та цього разу дослідники мають докази.

Додамо, що вчені вирішили провести дослідження, щоб зрозуміти вплив загадкових гравітаційних хвиль на орбіти планет нашої Сонячної системи — Нептуна та Урана. Згідно з їхніми припущеннями, причиною може бути об'єкт, що має розміри з планету в нашій Сонячній системі.