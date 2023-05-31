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Не такі милі як Русалонька: як насправді виглядали б русалки

31 травня 2023 01:19
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Інна Буряк
редактор
Не такі милі як Русалонька: як насправді виглядали б русалки
Кадр із фільму "Русалонька" (2023). Фото: Walt Disney Pictures
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Серед науковців не вгавають суперечки щодо того, чи дійсно є русалки. “Унікальні кадри” у мережі не є вагомим доказом існування цих істот, однак якщо вони дійсно є, то виглядають зовсім не так, як мила Русалонька.

Про це повідомляє Science Focus.

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Як виглядає справжня русалка

Морська біологиня Гелен Скейлс зазначила, що вчені розкрили секрет пересування за допомогою хвоста русалки, й навіть відзначили швидкість і зручність цього способу.

Проте є проблема саме із людською частиною, адже вона не пристосована довгий час перебувати у воді. Під питанням також людські руки, адже в ході еволюції, вони б розвинулися в ласти. Хіба що русалки використовують їх, наприклад, для збирання їжі.

Русалка плаває під водою. Фото: BBC ALBA

Як русалки дихають під водою

Наступне питання, над яким розмірковують науковці — дихання. З одного боку, якщо русалкам потрібно випливати на поверхню, щоб вдихнути повітря, то їм необхідні дихальні органи, відмінні від рота та носа. Наприклад, крокодил має ніздрі, розташовані вище, ніж у людини. Це дозволяє йому з легкістю дихати, перебуваючи на поверхні води.

Однак з іншого боку, якби русалки перебували весь час у воді, то тоді їм би були потрібні зябра чи якісь інші органи дихання, невідомі досі вченим. 

Русалки на морському дні. Фото: google.com

Як бути з тиском під водою

Ще однією перешкодою людській частині русалок на морському дні є тиск. Так, під час занурення дайвера у воду об'єм його легенів зменшується удвічі на кожних 10 м глибини через зростання тиску.

Однак кашалоти мають спеціальну грудну клітку, що захищає їх від цього ефекту. Крім того, в крові та м'язах кашалотів є значно більше міоглобіну — білку, що забезпечує зв'язування кисню і створення його запасу на момент скорочення м'яза, коли стискаються кровоносні судини. Біологиня припускає, що у русалок також могло б бути щось подібне.

Зазначається, що русалкам могло дістатися дещо гірше, наприклад, людські ноги й голова риби. Однак навіть за таких обставин, їм було б важко вижити із людською частиною тіла, адже в океані бувають дуже низькі температури, особливо взимку. Так, тоді б вони мали дуже багато жиру, щоб якось вижити.

Нагадаємо, що маленьке пінгвіненя стало справжньою зіркою Інтернету. Відеоролик з ним набирає шаленої популярності.

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