Не такі милі як Русалонька: як насправді виглядали б русалки
Серед науковців не вгавають суперечки щодо того, чи дійсно є русалки. “Унікальні кадри” у мережі не є вагомим доказом існування цих істот, однак якщо вони дійсно є, то виглядають зовсім не так, як мила Русалонька.
Про це повідомляє Science Focus.
Як виглядає справжня русалка
Морська біологиня Гелен Скейлс зазначила, що вчені розкрили секрет пересування за допомогою хвоста русалки, й навіть відзначили швидкість і зручність цього способу.
Проте є проблема саме із людською частиною, адже вона не пристосована довгий час перебувати у воді. Під питанням також людські руки, адже в ході еволюції, вони б розвинулися в ласти. Хіба що русалки використовують їх, наприклад, для збирання їжі.
Як русалки дихають під водою
Наступне питання, над яким розмірковують науковці — дихання. З одного боку, якщо русалкам потрібно випливати на поверхню, щоб вдихнути повітря, то їм необхідні дихальні органи, відмінні від рота та носа. Наприклад, крокодил має ніздрі, розташовані вище, ніж у людини. Це дозволяє йому з легкістю дихати, перебуваючи на поверхні води.
Однак з іншого боку, якби русалки перебували весь час у воді, то тоді їм би були потрібні зябра чи якісь інші органи дихання, невідомі досі вченим.
Як бути з тиском під водою
Ще однією перешкодою людській частині русалок на морському дні є тиск. Так, під час занурення дайвера у воду об'єм його легенів зменшується удвічі на кожних 10 м глибини через зростання тиску.
Однак кашалоти мають спеціальну грудну клітку, що захищає їх від цього ефекту. Крім того, в крові та м'язах кашалотів є значно більше міоглобіну — білку, що забезпечує зв'язування кисню і створення його запасу на момент скорочення м'яза, коли стискаються кровоносні судини. Біологиня припускає, що у русалок також могло б бути щось подібне.
Зазначається, що русалкам могло дістатися дещо гірше, наприклад, людські ноги й голова риби. Однак навіть за таких обставин, їм було б важко вижити із людською частиною тіла, адже в океані бувають дуже низькі температури, особливо взимку. Так, тоді б вони мали дуже багато жиру, щоб якось вижити.
Нагадаємо, що маленьке пінгвіненя стало справжньою зіркою Інтернету. Відеоролик з ним набирає шаленої популярності.