Не такие милые как Русалочка: как на самом деле выглядели бы русалки
Среди ученых не унимаются споры относительно того, действительно ли есть русалки. "Уникальные кадры" в сети не являются весомым доказательством существования этих существ, однако если они действительно есть, то выглядят совсем не так, как милая Русалочка.
Об этом сообщает Science Focus.
Как выглядит настоящая русалка
Морской биолог Хелен Скейлз отметила, что ученые раскрыли секрет передвижения с помощью хвоста русалки и даже отметили скорость и удобство этого способа.
Однако есть проблема именно с человеческой частью, ведь она не приспособлена долгое время находиться в воде. Под вопросом также человеческие руки, ведь в ходе эволюции, они развились бы в ласты. Разве что русалки используют их, например, для сборки пищи.
Как русалки дышат под водой
Следующий вопрос, над которым рассуждают ученые — дыхание. С одной стороны, если русалкам нужно выплывать на поверхность, чтобы вдохнуть воздух, то им необходимы дыхательные органы, отличные от рта и носа. К примеру, крокодил имеет ноздри, расположенные выше, чем у человека. Это позволяет ему с легкостью дышать, находясь на поверхности воды.
Однако с другой стороны, если бы русалки находились все время в воде, то тогда им требовались жабры или какие-то другие органы дыхания, неизвестные до сих пор ученым.
Как быть с давлением под водой
Еще одним препятствием человеческой части русалок на морском дне является давление. Так, при погружении дайвера в воду объем его легких уменьшается вдвое на каждые 10 м глубины из-за роста давления.
Однако кашалоты имеют специальную грудную клетку, защищающую их от этого эффекта. Кроме того, в крови и мышцах кашалотов значительно больше миоглобина — белка, что обеспечивает связывание кислорода и создание его запаса на момент сокращения мышцы, когда сжимаются кровеносные сосуды. Биолог предполагает, что у русалок тоже могло быть что-то подобное.
Отмечается, что русалкам могло не повезти больше, например, у них были бы человеческие ноги и голова рыбы. Однако даже при таких обстоятельствах им было бы тяжело выжить с человеческой частью тела, ведь в океане бывают очень низкие температуры, особенно зимой. Так, тогда бы у них было очень много жира, чтобы как-то выжить.
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