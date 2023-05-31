Не такие милые как Русалочка: как на самом деле выглядели бы русалки

Кадр из фильма "Русалочка" (2023). Фото: Walt Disney Pictures

Среди ученых не унимаются споры относительно того, действительно ли есть русалки. "Уникальные кадры" в сети не являются весомым доказательством существования этих существ, однако если они действительно есть, то выглядят совсем не так, как милая Русалочка.

Об этом сообщает Science Focus.

Читайте также:

Как выглядит настоящая русалка

Морской биолог Хелен Скейлз отметила, что ученые раскрыли секрет передвижения с помощью хвоста русалки и даже отметили скорость и удобство этого способа.

Однако есть проблема именно с человеческой частью, ведь она не приспособлена долгое время находиться в воде. Под вопросом также человеческие руки, ведь в ходе эволюции, они развились бы в ласты. Разве что русалки используют их, например, для сборки пищи.

Русалка плавает под водой. Фото: BBC ALBA

Как русалки дышат под водой

Следующий вопрос, над которым рассуждают ученые — дыхание. С одной стороны, если русалкам нужно выплывать на поверхность, чтобы вдохнуть воздух, то им необходимы дыхательные органы, отличные от рта и носа. К примеру, крокодил имеет ноздри, расположенные выше, чем у человека. Это позволяет ему с легкостью дышать, находясь на поверхности воды.

Однако с другой стороны, если бы русалки находились все время в воде, то тогда им требовались жабры или какие-то другие органы дыхания, неизвестные до сих пор ученым.

Русалки на морском дне. Фото: google.com

Как быть с давлением под водой

Еще одним препятствием человеческой части русалок на морском дне является давление. Так, при погружении дайвера в воду объем его легких уменьшается вдвое на каждые 10 м глубины из-за роста давления.

Однако кашалоты имеют специальную грудную клетку, защищающую их от этого эффекта. Кроме того, в крови и мышцах кашалотов значительно больше миоглобина — белка, что обеспечивает связывание кислорода и создание его запаса на момент сокращения мышцы, когда сжимаются кровеносные сосуды. Биолог предполагает, что у русалок тоже могло быть что-то подобное.

Отмечается, что русалкам могло не повезти больше, например, у них были бы человеческие ноги и голова рыбы. Однако даже при таких обстоятельствах им было бы тяжело выжить с человеческой частью тела, ведь в океане бывают очень низкие температуры, особенно зимой. Так, тогда бы у них было очень много жира, чтобы как-то выжить.

Напомним, что маленький пингвиненок стал настоящей звездой Интернета. Видеоролик с ним набирает бешеную популярность.