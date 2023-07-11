Науковці зафіксували "шкідливі" промені від супутників Starlink

Супутник інтернет-зв'язку в космосі біля Землі. Фото: Google

Науковці вважають, що супутники Starlink можуть перешкодити досліджувати космос. Щоправда, зараз вплив не такий очевидний. Але з часом, як попереджають вчені з Міжнародного астрономічного союзу, він може посилитись.

Висновки вчених оприлюднило наукове видання A&A.

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Небезпечний Starlink

Вчені Міжнародного астрономічного союзу вивчали електромагнітне випромінювання від супутників Starlink. Їм вдалося встановити, що супутники таки "пропускають" радіовипромінювання.

"За допомогою LOFAR ми виявили випромінювання від 47 із 68 спостережуваних супутників", — заявив астроном Сес Басса.

Супутники випромінюють сигнали на частоті між 110 і 188 МГц. На переконання вчених, це може завадити вивчати радіоастрономію, оскільки саме цю частоту використовують супутники низхідного зв'язку.

Науковці попереджають, щороку кількість Starlink збільшується і супутники дедалі більше впливають на космос.

Зауважимо, 31 травня компанія SpaceX заявила, що запустила на орбіту Землі нову партію з 52 супутників.

Нагадаємо, вчені стверджують, що кількість супутників, яка постійно тільки зростає на навколоземній орбіті, перешкоджає вивченню астрономії. Однак дослідники знайшли вихід. Вони запропонували створити мегателескоп.