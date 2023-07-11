Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Науковці зафіксували "шкідливі" промені від супутників Starlink arrow

Науковці зафіксували "шкідливі" промені від супутників Starlink

11 липня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Науковці зафіксували "шкідливі" промені від супутників Starlink
Супутник інтернет-зв'язку в космосі біля Землі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Науковці вважають, що супутники Starlink можуть перешкодити досліджувати космос. Щоправда, зараз вплив не такий очевидний. Але з часом, як попереджають вчені з Міжнародного астрономічного союзу, він може посилитись.

Висновки вчених оприлюднило наукове видання A&A.

Читайте також:

Небезпечний Starlink

Вчені Міжнародного астрономічного союзу вивчали електромагнітне випромінювання від супутників Starlink. Їм вдалося встановити, що супутники таки "пропускають" радіовипромінювання.

"За допомогою LOFAR ми виявили випромінювання від 47 із 68 спостережуваних супутників", — заявив астроном Сес Басса.

Супутники випромінюють сигнали на частоті між 110 і 188 МГц. На переконання вчених, це може завадити вивчати радіоастрономію, оскільки саме цю частоту використовують супутники низхідного зв'язку.

Науковці попереджають, щороку кількість Starlink збільшується і супутники дедалі більше впливають на космос.

Зауважимо, 31 травня компанія SpaceX заявила, що запустила на орбіту Землі нову партію з 52 супутників.

Нагадаємо, вчені стверджують, що кількість супутників, яка постійно тільки зростає на навколоземній орбіті, перешкоджає вивченню астрономії. Однак дослідники знайшли вихід. Вони запропонували створити мегателескоп.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз