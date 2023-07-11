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Ученые зафиксировали "вредные" лучи от спутников Starlink

11 июля 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые зафиксировали "вредные" лучи от спутников Starlink
Спутник интернет-связи в космосе у Земли. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые считают, что спутники Starlink могут помешать исследовать космос. Правда, сейчас влияние не столь очевидно. Но со временем, как предупреждают ученые Международного астрономического союза, он может усилиться.

Выводы ученых обнародовало научное издание A&A.

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Опасный Starlink

Ученые Международного астрономического союза изучали электромагнитное излучение от спутников Starlink. Им удалось установить, что спутники все-таки "пропускают" радиоизлучение.

"С помощью LOFAR мы обнаружили излучение от 47 из 68 наблюдаемых спутников", — заявил астроном Сес Басса.

Спутники излучают сигналы на частоте между 110 и 188 МГц. По мнению ученых, это может помешать изучать радиоастрономию, поскольку именно эту частоту используют спутники нисходящей связи.

Ученые предупреждают, что ежегодно количество Starlink увеличивается и спутники все больше влияют на космос.

Напомним, 31 мая компания SpaceX заявила, что запустила на орбиту Земли новую партию из 52 спутников.

Напомним, ученые утверждают, что постоянно растущее на околоземной орбите количество спутников препятствует изучению астрономии. Однако исследователи нашли выход. Они предложили создать мегателескоп.

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