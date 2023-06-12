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SpaceX знову запустить супутники Starlink: пряма трансляція

12 червня 2023 05:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
SpaceX знову запустить супутники Starlink: пряма трансляція
Ракета SpaceX Falcon 9 запускається у Флориді 4 червня 2023 року.Фото: SpaceX
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні,12 червня, SpaceX планує запустити на навколоземну орбіту ще одну партію із 53-х супутників Starlink. Запуск можна дивитися у прямому ефірі. 

Про це повідомляє Space.com.

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Запуск Starlink

У Флориді ракета Falcon 9 із супутниками Starlink має стартувати сьогодні о 10:10 (за літнім часом — UTC+3) зі станції космічних сил.

"Якщо все піде за планом, перший ступінь Falcon 9 повернеться на Землю приблизно через 8,5 хв після старту для точного приземлення безпілотного корабля SpaceX A Shortfall of Gravitas, який буде розміщений в Атлантичному океані", — повідомляє видання.

У SpaceX зазначили, що це вже буде дев’ятий запуск і посадка цієї ракети. Верхній її ступінь продовжуватиме переносити Starlink на низьку навколоземну орбіту, розмістивши їх там приблизно через 65 хвилин після старту.

Наразі SpaceX запустила понад 4 500 супутників Starlink, і майже 4 200 з них зараз працюють. 

Нагадаємо, що 14 травня компанія Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. На сторінці SpaceX опублікували відео запуску.

Також ми писали, що голова компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про свої плани незабаром здійснити політ суперракети Starship. Попри те, що перший запуск був невдалим і ракету довелося знищити, Маск не полишає надій на успішний політ у космічний простір.

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