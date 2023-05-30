Маск знову запускає Starship: відомо коли

Ракета SpaceX Starship. Фото: SpaceX

Голова компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про свої плани незабаром здійснити політ суперракети Starship. Попри те, що перший запуск був невдалим і ракету довелося знищити, Маск не полишає надій на успішний політ у космічний простір.

Про це повідомляє Portaltele.

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Маск заявив, що здійснить політ ракети Starship упродовж наступних двох місяців. За його словами, стартовий майданчик пройшов великі удосконалення, які очікуються завершити протягом місяця, а потім буде проведено наземне тестування ракети.

Як відомо, перший запуск Starship відбувся наприкінці квітня, але ракета вибухнула одразу через чотири хвилини після старту через технічні неполадки.

Попри те, що стартовий майданчик зазнав серйозних пошкоджень, його відремонтували та навіть перевірили на надійність.

"Великі вдосконалення стартового майданчика будуть завершені протягом місяця, а потім ми протестуємо ракету на майданчику ще один місяць, після чого відбудеться другий політ Starship", — зазначив Маск у дописі в Twitter.

У коментарях Маск також додав, що Starship є першою ракетою та космічним кораблем, які мають потенціал зробити життя "багатопланетним".

Глава SpaceX стверджує, що шанси на успіх цього року становлять 80% і впевнений, що Starship досягне орбіти протягом найближчих 12 місяців.

Another step closer to Mars — the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket pic.twitter.com/SpaHjQELlO — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2023

Нагадаємо, що SpaceX готується до масштабних витрат, оцінених у 5 млрд дол. чи навіть більше, на подальший розвиток свого передового корабля Starship та необхідну інфраструктуру запуску. Згідно з судовими документами та висловленнями виконавчого директора компанії, ці інвестиції плануються здійснити до кінця цього року.