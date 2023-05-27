Витрати SpaceX на розвиток Starship оцінюються у 5 млрд доларів

Ракета Starship у зборі на стартовому комплексі в Starbase у Бока-Чіка. Фото: SpaceX

SpaceX готується до масштабних витрат, оцінених у 5 млрд дол. чи навіть більше, на подальший розвиток свого передового корабля Starship та необхідну інфраструктуру запуску. Згідно з судовими документами та висловленнями виконавчого директора компанії, ці інвестиції плануються здійснити до кінця цього року.

Про це повідомляє Portaltele.

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Що відомо

Нещодавно SpaceX подала клопотання до федерального окружного суду округу Колумбія у позові, поданому кількома екологічними та індіанськими групами проти Федерального управління цивільної авіації (FAA). В позові стверджується, що дії FAA щодо ліцензування запусків SpaceX Starship з місцевості Бока-Чіка в Техасі порушують екологічне законодавство та правила. SpaceX переконує, що рішення суду може призвести до скасування ліцензії та серйозно унеможливити подальший розвиток програми Starship/Super Heavy, що призведе до значних збитків для компанії.

За словами фінансового директора SpaceX Брета Джонсена, успішне розглядання позову може призвести до затримок у запусках та негативно вплинути на доходи компанії. Зокрема, це може становити загрозу для отримання доходу від запусків Starship для NASA та комерційних клієнтів.

Загалом, успішне розв'язання судового позову стає ключовим для SpaceX, оскільки це вплине на подальший розвиток їх програми Starship/Super Heavy, відкриваючи шлях до запуску людей на Місяць та забезпечення функціональності широкосмугової мережі Starlink.

Нагадаємо, що компанія SpaceX запустила нову партію супутників у космос. Йдеться про 22 одиниці V2 mini.