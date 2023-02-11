Де найкраще пережити ядерний апокаліпсис: науковці назвали країну

Австралія очолила рейтинг місць, де краще можна пережити глобальну ядерну катастрофу

Науковці з Нової Зеландії Метт Бойд та Нік Вілсон вважають, що найкраще з наслідками глобального апокаліпсиса впораються Австралія та Нова Зеландія. Також підходять для життя після ядерного апокаліпсиса Ісландія, Соломонові острови та Вануату.

Про це повідомляє The Guardian.

Як проводилося дослідження

У своєму дослідженні науковці відштовхувалися від 13 критеріїв. Насамперед вони оцінювали можливість країни забезпечити себе продовольством у разі "раптової катастрофи зі зменшенням кількості сонячного світла", що може статися внаслідок ядерної війни, виверження якогось супервулкана або падіння астероїда.

Також вони проаналізували енергетичну самостійність, виробництво та вплив стихійного лиха на клімат.

Загалом науковці порівняли 38 острівних держав, оскільки саме ці регіони, на їхню думку, будуть найбезпечнішими у разі глобальної катастрофи. Зокрема, тому, що вони оточені океаном чи морем, отже, захищені від різких перепадів температур.

Які території найкращі для життя після ядерного апокаліпсиса

Перше місце у рейтингу зайняла Австралія. У цієї держави розвинена інфраструктура, відмінне виробництво енергії, високий рівень безпеки в галузі охорони здоров’я та великий оборонний бюджет.

Нова Зеландія зайняла другий рядок у рейтингу. Вона все ж ризикує зіткнутися з істотними проблемами у разі катастрофи планетарного масштабу.

Основними проблемами країни є: низька соціальна згуртованість, залежність від імпорту, зокрема енергоресурсів і добрив.

Інші острівні країни зможуть виробляти достатньо продовольства в умовах такої кризи, вважає доктор Метт Бойд, але ймовірний крах промисловості та криза соціальної згуртованості ставлять під сумнів їхнє виживання.

Чому у континентальних держав нема шансів

Що ж до континентальних держав, їх шанси ще менші. На думку вчених, Китай, росія та США можуть зіткнутися з падінням виробництва продуктів харчування на 97% у рамках моделей ядерної зими та будуть змушені покладатися на нові технології виробництва продуктів харчування.

Нагадаємо, нещодавно Годинник Судного дня перевели ще ближче до опівночі. Таким чином проєкт журналу Чиказького університету "Бюлетень науковців-атомників" натякає на близькість ядерного апокаліпсису на планеті.