Где лучше пережить ядерный апокалипсис: ученые назвали страну

Австралия возглавила рейтинг мест, где лучше можно пережить глобальную ядерную катастрофу

Ученые из Новой Зеландии Мэтт Бойд и Ник Уилсон считают, что лучше всего с последствиями глобального апокалипсиса справятся Австралия и Новая Зеландия. Также подходят для жизни после ядерного апокалипсиса Исландия, острова Соломона и Вануату.

Об этом сообщает The Guardian.

Как проводилось исследование

В исследовании ученые отталкивались от 13 критериев. В первую очередь они оценивали возможность страны обеспечить себя продовольствием в случае "внезапной катастрофы с уменьшением количества солнечного света", что может произойти в результате ядерной войны, извержения какого-нибудь супервулкана или падения астероида.

Также они проанализировали энергетическую самостоятельность, производство и влияние стихийного бедствия на климат.

В общей сложности ученые сравнили 38 островных государств, поскольку именно эти регионы, по их мнению, будут самыми безопасными в случае глобальной катастрофы. В частности, потому, что они окружены океаном или морем, а значит, защищены от резких перепадов температур.

Какие территории лучше для жизни после ядерного апокалипсиса

Первое место в рейтинге заняла Австралия. У этого государства развита инфраструктура, отличное производство энергии, высокий уровень безопасности в области здравоохранения и обширный оборонный бюджет.

Новая Зеландия заняла вторую строчку в рейтинге. Она рискует столкнуться с существенными проблемами в случае катастрофы планетарного масштаба.

Основными проблемами страны являются: низкая социальная сплоченность, зависимость от импорта, в частности, энергоресурсов и удобрений.

Другие островные страны смогут производить достаточное количество продовольствия в условиях такого кризиса, считает доктор Мэтт Бойд, но вероятный крах промышленности и кризис социальной сплоченности ставят под сомнение их выживание.

Почему у континентальных государств нет шансов

Что касается континентальных государств, то их шансы еще меньше. По мнению ученых, Китай, россия и США могут столкнуться с падением производства продуктов питания на 97% в рамках моделей ядерной зимы и будут вынуждены полагаться на новые технологии производства продуктов питания.

Напомним, недавно Часы Судного дня перевели еще ближе к полуночи. Таким образом, проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков" намекает на близость ядерного апокалипсиса на планете.