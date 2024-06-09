Как хранить капусту дома, чтобы дольше была свежей — лайфхаки

Молодая капуста. Фото: Freepik

Правильное хранение капусты — важный аспект для сохранения ее свежести, вкуса и питательных свойств. Капуста, будь то белокочанная, краснокочанная, савойская или брюссельская, требует особых условий хранения.

Новини.LIVE. собрали руководство по правильному хранению капусты.

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Правильное хранение капусты — это ключ к сохранению её свежести и питательных свойств на длительное время. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусной и хрустящей капустой в течение нескольких месяцев. Независимо от сорта капусты, внимание к температуре, влажности и вентиляции поможет вам сохранить её в лучшем виде.

Цветная капуста. Фото: Freepik

Общие принципы хранения капусты

Оптимальная температура для хранения большинства видов капусты составляет от 0°C до 4°C. Хранение в холодильнике или в прохладном погребе поможет сохранить капусту свежей на длительный срок.

Капуста требует высокой влажности (около 90-95%) для предотвращения высыхания и сохранения хрустящей текстуры.

Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг капусты. Это поможет предотвратить образование плесени и гнили.

Хранение разных видов капусты

Белокочанная и краснокочанная капуста. Заверните капусту в полиэтиленовый пакет, оставив немного отверстий для циркуляции воздуха. Это поможет сохранить влажность и предотвратить образование конденсата.

Если капуста уже нарезана, храните её в герметичном контейнере с крышкой, положив на дно бумажное полотенце для впитывания излишней влаги.

Свяжите кочаны капусты за стебли и подвесьте их в прохладном и влажном погребе. Это один из лучших способов долгосрочного хранения.

Положите капусту в ящик с песком, оставив небольшое расстояние между кочанами. Это поможет сохранить необходимую влажность.

Белокочанная и краснокочанная капуста могут храниться до 3 месяцев в холодильнике и до 5-6 месяцев в погребе при правильных условиях.

Цветная капуста и брокколи. Храните цветную капусту и брокколи в полиэтиленовых пакетах с отверстиями для вентиляции.

Если вы планируете длительное хранение, цветную капусту и брокколи можно заморозить. Перед замораживанием бланшируйте их в кипящей воде 3-4 минуты, затем охладите в ледяной воде, обсушите и поместите в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания.

В холодильнике цветная капуста и брокколи хранятся до 1 недели. В замороженном виде они могут храниться до 6-8 месяцев.

Брюссельская капуста. Храните брюссельскую капусту в полиэтиленовом пакете или контейнере. Можно обернуть её влажной тканью для поддержания влажности.

Брюссельскую капусту можно заморозить так же, как и цветную: бланшируйте её в кипящей воде на 3 минуты, затем охладите в ледяной воде, обсушите и заморозьте.

В холодильнике брюссельская капуста сохраняет свежесть до 1-2 недель. В замороженном виде она может храниться до 8-12 месяцев.

Листья капусты. Фото: Freepik

Полезные советы

Не мойте капусту перед хранением. Мытьё перед хранением может способствовать быстрому развитию плесени и гнили. Мойте капусту только перед употреблением.

Регулярная проверка. Регулярно проверяйте состояние капусты и удаляйте испорченные или повреждённые листья. Это поможет предотвратить распространение гнили на здоровые части.

Избегайте контакта с фруктами. Некоторые фрукты (например, яблоки и бананы) выделяют этиленовый газ, который ускоряет созревание и порчу овощей. Храните капусту отдельно от таких фруктов.

Температура хранения

Не допускайте замерзания капусты, так как это может негативно повлиять на её текстуру и вкус.

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