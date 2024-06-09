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Як правильно зберігати капусту в домашніх умовах

9 червня 2024 07:50
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Яніна Томенко
Редактор
Як зберігати капусту вдома, щоб довше була свіжа — лайфхакі
Молода капуста. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Правильне зберігання капусти — важливий аспект для збереження її свіжості, смаку та поживних властивостей. Капуста, чи то білокачанна, червонокачанна, савойська чи брюссельська, потребує особливих умов зберігання.

Новини.LIVE. зібрали посібник із правильного зберігання капусти.

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Правильне зберігання капусти — це ключ до збереження її свіжості та поживних властивостей на тривалий час. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися смачною і хрусткою капустою протягом декількох місяців. Незалежно від сорту капусти, увага до температури, вологості та вентиляції допоможе вам зберегти її в кращому вигляді.

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Кольорова капуста. Фото: Freepik

Загальні принципи зберігання капусти

Оптимальна температура зберігання більшості видів капусти становить від 0°C до 4°C. Зберігання в холодильнику або в прохолодному погребі допоможе зберегти свіжу капусту на тривалий термін.

Капуста вимагає високої вологості (близько 90-95%) для запобігання висиханню та збереженню хрусткої текстури.

Забезпечте хорошу циркуляцію повітря довкола капусти. Це допоможе запобігти утворенню плісняви та гнилі.

Зберігання різних видів капусти

Білокочанна та червонокачанна капуста. Загорніть капусту в поліетиленовий пакет, залишивши трохи отворів для циркуляції повітря. Це допоможе зберегти вологість і запобігти утворенню конденсату.

Якщо капуста вже нарізана, зберігайте в герметичному контейнері з кришкою, поклавши на дно паперовий рушник для вбирання зайвої вологи.

Зв'яжіть качани капусти за стебла і підвісьте їх у прохолодному та вологому погребі. Це один із найкращих способів довгострокового зберігання.

Покладіть капусту в ящик із піском, залишивши невелику відстань між качанами. Це допоможе зберегти потрібну вологість.

Білокочанна та червонокачанна капуста можуть зберігатися до 3 місяців у холодильнику та до 5-6 місяців у льоху за правильних умов.

Цвітна капуста та броколі. Зберігайте цвітну капусту та броколі у поліетиленових пакетах з отворами для вентиляції.

Якщо ви плануєте тривале зберігання, цвітну капусту та броколі можна заморозити. Перед заморожуванням бланшуйте їх у киплячій воді 3-4 хвилини, потім охолодіть у крижаній воді, обсушіть та помістіть у герметичні контейнери або пакети для заморожування.

У холодильнику цвітна капуста та броколі зберігаються до 1 тижня. У замороженому вигляді можуть зберігатися до 6-8 місяців.

Брюссельська капуста. Зберігайте брюссельську капусту у поліетиленовому пакеті або контейнері. Можна обернути її вологою тканиною підтримки вологості.

Брюссельську капусту можна заморозити так само, як і цвітну: бланшуйте її в окропі на 3 хвилини, потім охолодіть в крижаній воді, обсушіть і заморозьте.

У холодильнику брюссельська капуста зберігає свіжість до 1-2 тижнів. У замороженому вигляді вона може зберігатись до 8-12 місяців.

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Листя капусти. Фото: Freepik

Корисні поради

  • Не мийте капусту перед зберіганням. Миття перед зберіганням може сприяти швидкому розвитку плісняви та гнилі. Мийте капусту лише перед вживанням.
  • Регулярна перевірка Регулярно перевіряйте стан капусти і видаляйте зіпсоване або пошкоджене листя. Це допоможе запобігти розповсюдженню гнилі на здорові частини.
  • Уникайте контакту із фруктами. Деякі фрукти (наприклад, яблука та банани) виділяють етиленовий газ, який прискорює дозрівання та псування овочів. Тримайте капусту окремо від таких фруктів.

Температура зберігання

Не допускайте замерзання капусти, оскільки це може негативно вплинути на її текстуру та смак.

Раніше ми писали, кому не можна їсти молоду капусту і чому.

Також ми розповідали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Дізнайтеся, чим корисна морква по-корейськи — кому не можна її їсти.

їжа
зберігання продуктів
капуста
лайфхаки
овочі

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