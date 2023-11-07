Выборы во время войны — на сайте президента появилась петиция

Женщина бросает бюллетень в урну для голосования. Фото: Reuters

Проведение выборов во время войны вызывает ряд вопросов о безопасности украинцев, привлечении всех граждан к процессу и законности в условиях военных действий. Именно поэтому появилась петиция с просьбой не проводить выборы во время военного положения, которая по состоянию на публикацию этой новости собрала уже 2982 подписи.

Соответствующая петиция есть на сайте Президента Украины.

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Законность выборов во время войны

Автор петиции Александр Нотевский отметил, что на вероятность проведения выборов в условиях военного положения указывают заявления западных и украинских политиков. Также он напомнил, что закон запрещает проводить выборы во время войны.

"Закон может быть изменен голосованием Верховной Рады Украины. Конституция Украины прямо говорит лишь о невозможности проведения парламентских выборов в условиях военного положения. Теоретически, изменения в законодательстве могут разблокировать президентские и местные выборы во время военного положения", — отметил Нотевский.

Он подчеркнул, что идея об этом "несет прямую угрозу национальной безопасности Украины, жизни и здоровью граждан и противоречит конституционным требованиям к выборам".

Скриншот петиции с сайта Президента Украины

Нецелесообразность проведения выборов во время военного положения

Автор привел несколько проблем, мешающих полноценному проведению выборов:

Безопасность — избирательные участки могут быть потенциальными целями, а в укрытиях места всем не хватит.

Голосовать смогут не все — более 1 млн граждан — находящиеся на передовой военнослужащие, а еще более 8 млн — беженцы.

"Без участия и голоса людей, рискующих жизнью и здоровьем за суверенитет Украины, легитимность любых выборов окажется под большим вопросом", — подчеркнул Нотевский.

Риски проведения выборов в "Дії" — это чревато возможностью кибератак со стороны врага.

Невозможность проведения агитации, собраний и т.п., которые предусматриваются Конституцией, а "без соблюдения таких стандартов (выборы. — Ред.) могут считаться неконституционными".

Обращение насчет выборов во время войны к Зеленскому

Александр Нотевский обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому проводить выборы после окончания войны. Также призвал не вносить изменения в избирательное законодательство и запретить какие-либо попытки отменить запрет на проведение выборов во время военного положения.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выборы, которые должны пройти в 2024 году.