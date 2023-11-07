Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Выборы во время войны — на сайте президента появилась петиция arrow

Выборы во время войны — на сайте президента появилась петиция

7 ноября 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выборы во время войны — на сайте президента появилась петиция
Женщина бросает бюллетень в урну для голосования. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Проведение выборов во время войны вызывает ряд вопросов о безопасности украинцев, привлечении всех граждан к процессу и законности в условиях военных действий. Именно поэтому появилась петиция с просьбой не проводить выборы во время военного положения, которая по состоянию на публикацию этой новости собрала уже 2982 подписи.

Соответствующая петиция есть на сайте Президента Украины.

Читайте также:

Законность выборов во время войны

Автор петиции Александр Нотевский отметил, что на вероятность проведения выборов в условиях военного положения указывают заявления западных и украинских политиков. Также он напомнил, что закон запрещает проводить выборы во время войны.

"Закон может быть изменен голосованием Верховной Рады Украины. Конституция Украины прямо говорит лишь о невозможности проведения парламентских выборов в условиях военного положения. Теоретически, изменения в законодательстве могут разблокировать президентские и местные выборы во время военного положения", — отметил Нотевский.

Он подчеркнул, что идея об этом "несет прямую угрозу национальной безопасности Украины, жизни и здоровью граждан и противоречит конституционным требованиям к выборам".

Скриншот петиции с сайта Президента Украины
Скриншот петиции с сайта Президента Украины

Нецелесообразность проведения выборов во время военного положения

Автор привел несколько проблем, мешающих полноценному проведению выборов:

  • Безопасность — избирательные участки могут быть потенциальными целями, а в укрытиях места всем не хватит.
  • Голосовать смогут не все — более 1 млн граждан — находящиеся на передовой военнослужащие, а еще более 8 млн — беженцы.

"Без участия и голоса людей, рискующих жизнью и здоровьем за суверенитет Украины, легитимность любых выборов окажется под большим вопросом", — подчеркнул Нотевский.

  • Риски проведения выборов в "Дії" — это чревато возможностью кибератак со стороны врага.
  • Невозможность проведения агитации, собраний и т.п., которые предусматриваются Конституцией, а "без соблюдения таких стандартов (выборы. — Ред.) могут считаться неконституционными".

Обращение насчет выборов во время войны к Зеленскому

Александр Нотевский обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому проводить выборы после окончания войны. Также призвал не вносить изменения в избирательное законодательство и запретить какие-либо попытки отменить запрет на проведение выборов во время военного положения.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выборы, которые должны пройти в 2024 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме