Выборы во время войны — на сайте президента появилась петиция
Проведение выборов во время войны вызывает ряд вопросов о безопасности украинцев, привлечении всех граждан к процессу и законности в условиях военных действий. Именно поэтому появилась петиция с просьбой не проводить выборы во время военного положения, которая по состоянию на публикацию этой новости собрала уже 2982 подписи.
Соответствующая петиция есть на сайте Президента Украины.
Законность выборов во время войны
Автор петиции Александр Нотевский отметил, что на вероятность проведения выборов в условиях военного положения указывают заявления западных и украинских политиков. Также он напомнил, что закон запрещает проводить выборы во время войны.
"Закон может быть изменен голосованием Верховной Рады Украины. Конституция Украины прямо говорит лишь о невозможности проведения парламентских выборов в условиях военного положения. Теоретически, изменения в законодательстве могут разблокировать президентские и местные выборы во время военного положения", — отметил Нотевский.
Он подчеркнул, что идея об этом "несет прямую угрозу национальной безопасности Украины, жизни и здоровью граждан и противоречит конституционным требованиям к выборам".
Нецелесообразность проведения выборов во время военного положения
Автор привел несколько проблем, мешающих полноценному проведению выборов:
- Безопасность — избирательные участки могут быть потенциальными целями, а в укрытиях места всем не хватит.
- Голосовать смогут не все — более 1 млн граждан — находящиеся на передовой военнослужащие, а еще более 8 млн — беженцы.
"Без участия и голоса людей, рискующих жизнью и здоровьем за суверенитет Украины, легитимность любых выборов окажется под большим вопросом", — подчеркнул Нотевский.
- Риски проведения выборов в "Дії" — это чревато возможностью кибератак со стороны врага.
- Невозможность проведения агитации, собраний и т.п., которые предусматриваются Конституцией, а "без соблюдения таких стандартов (выборы. — Ред.) могут считаться неконституционными".
Обращение насчет выборов во время войны к Зеленскому
Александр Нотевский обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому проводить выборы после окончания войны. Также призвал не вносить изменения в избирательное законодательство и запретить какие-либо попытки отменить запрет на проведение выборов во время военного положения.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выборы, которые должны пройти в 2024 году.
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