Суд назначил два года испытательного срока мужчине, который проигнорировал боевую повестку

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Чернигове мужчина прошел ВВК и получил боевую повестку. Однако он не явился в ТЦК, за что его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в январе 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к прохождению службы. Далее он получил боевую повестку, но не явился в территориальный центр комплектования для дальнейшего направления в воинскую часть.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства — в частности, наличие у мужчины пожилых родителей на иждивении и тот факт, что его жена уже проходит военную службу.

Решение суда

Деснянский районный суд Чернигова признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва по мобилизации. Однако учитывая обстоятельства дела и раскаяние обвиняемого, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, но установил испытательный срок, в течение которого мужчина будет оставаться на свободе при условии соблюдения определенных требований.

Напомним, в Житомирской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. За это его приговорили к трем годам заключения.

Также мы писали, что в Черкасской области мужчина тоже получил повестку, но решительно отказался от мобилизации. Его тоже лишили свободы на три года.