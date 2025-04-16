На Черкащині чоловік відмовився від повістки — рішення суду

Молоток судді. Фото: LexInform

У Черкаській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за те, що він отримав повістку, але рішуче відмовився від мобілізації. Свою провину він заперечив.

Про це йдеться у вироку Тальнівського районного суду Черкаської області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з даними суду, в жовтні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Після цього він отримав повістку, але рішуче відмовився виконати мобілізаційний обов'язок.

На суді житель Черкащини спочатку не визнавав свою провину, оскільки "не вважає ухилення від мобілізації злочином". Він зазначив, що "не є військовим і не бажає шкодити іншим". Проте під час судових дебатів чоловік все ж визнав свою провину і висловив каяття.

Що вирішив суд

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ.

Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Крім того, нещодавно також у Житомирській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Раніше у Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації після проходження військово-лікарської комісії та отримання бойової повістки.