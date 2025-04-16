В Черкасской области мужчина отказался от повестки - решение суда

Молоток судьи. Фото: LexInform

В Черкасской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он получил повестку, но решительно отказался от мобилизации. Свою вину он отрицал.

Об этом говорится в приговоре Тальновского районного суда Черкасской области.

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Детали дела

Согласно данным суда, в октябре 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. После этого он получил повестку, но решительно отказался выполнить мобилизационный долг.

На суде житель Черкасской области сначала не признавал свою вину, поскольку "не считает уклонение от мобилизации преступлением". Он отметил, что "не является военным и не желает вредить другим". Однако во время судебных дебатов мужчина все же признал свою вину и выразил раскаяние.

Что решил суд

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Кроме того, недавно также в Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации.

Ранее в Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации после прохождения военно-врачебной комиссии и получения боевой повестки.