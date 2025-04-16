На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації — як його покарав суд

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Фото: "Судово-юридична газета"

У Житомирські області чоловік отримав повістку, однак відмовився від мобілізації. Відтак, його засудили до трьох років ув’язнення.

Про це йдеться у вироку Ружинського районного суду Житомирської області.

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У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації після того, як отримав повістку.

За інформацією суду, чоловіка визнали придатним "до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони". Жителю Житомирщини намагалися вручити повістку, однак чоловік категорично відмовився від мобілізації й написав заяву.

Під час суду мешканець Житомирської області визнав провину та розкаявся. Чоловік пояснив, що заява на відмову від повістки була написана ним власноруч і "на війну він не піде".

За його словами, він не хоче служити, адже хворіє і не витримає навантажень. Водночас з якого часу він перебуває на військовому обліку не знає, хоча є учасником бойових дій. У 2014 році чоловіка було направлено на військову службу у Донецьку область, де він покинув військову частину, після чого його судили. Як розповів мешканець Житомирщини, не повернувся він на службу через смерть дружини.

З огляду на всі вищезазначені факти, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації) та засудити його до 3 років ув'язнення.

Крім того, нещодавно також у Житомирській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Раніше у Полтавській області чоловік ухилився від мобілізації після проходження військово-лікарської комісії та отримання бойової повістки.