На Житомирщине мужчина отказался от мобилизации - как его наказал суд

На Житомирщине мужчина отказался от повестки — что решил суд
В Житомирской области мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации. Следовательно, его приговорили к трем годам заключения.
Об этом говорится в приговоре Ружинского районного суда Житомирской области.
Мужчина отказался от мобилизации — что решил суд
В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили 52-летнего мужчину, который отказался от мобилизации после того, как получил повестку.
По информации суда, мужчину признали пригодным "к прохождению военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Жителю Житомирщины пытались вручить повестку, однако мужчина категорически отказался от мобилизации и написал заявление.
Во время суда житель Житомирской области признал вину и раскаялся. Мужчина пояснил, что заявление на отказ от повестки было написано им собственноручно и "на войну он не пойдет".
По его словам, он не хочет служить, ведь болеет и не выдержит нагрузок. В то же время с какого времени он находится на воинском учете не знает, хотя является участником боевых действий. В 2014 году мужчина был направлен на военную службу в Донецкую область, где он покинул воинскую часть, после чего его судили. Как рассказал житель Житомирщины, не вернулся он на службу из-за смерти жены.
Учитывая все вышеупомянутые факты, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации) и приговорить его к 3 годам заключения.
Кроме того, недавно также в Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации.
Ранее в Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации после прохождения военно-врачебной комиссии и получения боевой повестки.
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