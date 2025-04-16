На Житомирщине мужчина отказался от мобилизации - как его наказал суд

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото: "Судебно-юридическая газета"

В Житомирской области мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации. Следовательно, его приговорили к трем годам заключения.

Об этом говорится в приговоре Ружинского районного суда Житомирской области.

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В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили 52-летнего мужчину, который отказался от мобилизации после того, как получил повестку.

По информации суда, мужчину признали пригодным "к прохождению военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Жителю Житомирщины пытались вручить повестку, однако мужчина категорически отказался от мобилизации и написал заявление.

Во время суда житель Житомирской области признал вину и раскаялся. Мужчина пояснил, что заявление на отказ от повестки было написано им собственноручно и "на войну он не пойдет".

По его словам, он не хочет служить, ведь болеет и не выдержит нагрузок. В то же время с какого времени он находится на воинском учете не знает, хотя является участником боевых действий. В 2014 году мужчина был направлен на военную службу в Донецкую область, где он покинул воинскую часть, после чего его судили. Как рассказал житель Житомирщины, не вернулся он на службу из-за смерти жены.

Учитывая все вышеупомянутые факты, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации) и приговорить его к 3 годам заключения.

Кроме того, недавно также в Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации.

Ранее в Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации после прохождения военно-врачебной комиссии и получения боевой повестки.