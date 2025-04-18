Суд призначив два роки іспитового терміну чоловіку, який проігнорував бойову повістку

Чоловік отримав повістку, але не пішов до ТЦК — що вирішив суд
У Чернігові чоловік пройшов ВЛК та отримав бойову повістку. Однак він не з'явився до ТЦК, за що його судили.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, у січні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження служби. Далі він отримав бойову повістку, але не з’явився до територіального центру комплектування для подальшого направлення у військову частину.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та розкаявся. Суд врахував пом’якшувальні обставини — зокрема, наявність у чоловіка літніх батьків на утриманні та той факт, що його дружина вже проходить військову службу.
Рішення суду
Деснянський районний суд Чернігова визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову за мобілізацією. Однак врахувавши обставини справи та каяття обвинуваченого, суд призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі, але встановив іспитовий строк, протягом якого чоловік залишатиметься на свободі за умови дотримання визначених вимог.
Нагадаємо, у Житомирській області чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації. За це його засудили до трьох років ув'язнення.
Також ми писали, що у Черкаській області чоловік теж отримав повістку, але рішуче відмовився від мобілізації. Його теж позбавили волі на три роки.
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