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Илон Маск показал новый логотип Twitter

23 июля 2023 10:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Илон Маск показал новый логотип Twitter
Американский миллиардер Илон Маск и Twitter логотип. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У Twitter появится новый логотип. Теперь у него не будет птицы.

Об этом сообщил новый владелец Twitter Илон Маск.

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Новый логотип Twitter

Маск написал, что уже скоро "мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами", намекая на новый логотип.

Впоследствии он рассказал, что "если сегодня вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его по всему миру".

Также он показал видео с мерцающим изображением буквы "Х" — новым логотипом соцсети.

Напомним, ранее Twitter объявил, что потребует от пользователей иметь аккаунт на платформе социальных сетей, чтобы просматривать твиты. Маск назвал этот шаг "временной чрезвычайной мерой".

Впоследствии он заявил, что Twitter ограничивает количество твитов в день, которые могут читать разные аккаунты. По словам владельца Илона Маска, это сделано для того, чтобы воспрепятствовать "чрезмерным уровням" сбора данных и манипулирования системой.

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