Илон Маск показал новый логотип Twitter
У Twitter появится новый логотип. Теперь у него не будет птицы.
Об этом сообщил новый владелец Twitter Илон Маск.
Новый логотип Twitter
Маск написал, что уже скоро "мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами", намекая на новый логотип.
Как это было X pic.twitter.com/PRLMMA2lYl— Elon Musk (@elonmusk) 23 July 2023
Впоследствии он рассказал, что "если сегодня вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его по всему миру".
And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds— Elon Musk (@elonmusk) 23 July 2023
Также он показал видео с мерцающим изображением буквы "Х" — новым логотипом соцсети.
23 July 2023
Напомним, ранее Twitter объявил, что потребует от пользователей иметь аккаунт на платформе социальных сетей, чтобы просматривать твиты. Маск назвал этот шаг "временной чрезвычайной мерой".
Впоследствии он заявил, что Twitter ограничивает количество твитов в день, которые могут читать разные аккаунты. По словам владельца Илона Маска, это сделано для того, чтобы воспрепятствовать "чрезмерным уровням" сбора данных и манипулирования системой.