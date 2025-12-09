Прихований інтелект iPhone — 9 функцій, про які майже ніхто не знає

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Більшість власників iPhone живуть лише на "поверхні" системи. Тим часом десятки розумних можливостей заховані глибоко в налаштуваннях і тихо працюють у фоновому режимі, майже не привертаючи уваги.

Сайт Новини.LIVE розповідає про дев'ять функцій iOS, про які майже ніхто не знає.

Реклама

Читайте також:

Дотик до задньої панелі

Функція Back Tap дозволяє призначити на подвійне або потрійне постукування по задній кришці конкретну дію: зробити скриншот, увімкнути ліхтарик, запустити додаток чи іншу дію. Працює це на iPhone 8 і новіших моделях.

Щоб увімкнути функцію, перейдіть у "Налаштування" — "Універсальний доступ" — "Дотик" — "Дотик задньої панелі".

Клавіатура-трекпад і заміна тексту для тих, хто багато пише

Якщо затиснути пробіл на екранній клавіатурі, вона перетворюється на трекпад — курсор можна переміщувати точно й плавно, без нервового виділення тексту. Це помітно спрощує редагування великих повідомлень чи документів.

Для цього перейдіть у "Налаштування" — "Загальні" — "Клавіатура" та відкрийте "Заміна тексту".

У цьому меню можна створити власні скорочення, наприклад:

"@@" — "Дякую за вашу відповідь...";

скорочення для адреси, електронної пошти чи стандартного підпису.

Функція стане корисною для тих, хто друкує багато тексту з телефону й не хоче постійно набирати одні й ті самі фрази вручну.

Режим "Фокусування"

Починаючи з iOS 15, в системі з'явився режим "Фокусування" — він дозволяє налаштувати, хто і коли має право вас турбувати сповіщеннями.

Можна налаштувати типові профілі, наприклад:

"Робота" — у робочий час вам надходитимуть лише повідомлення у робочих месенджерах, з пошти та від обраних контактів.

"Особистий час" — в інший час вам надходитимуть повідомлення, що не стосуються роботи.

"Сон" — мінімальна кількість сповіщень, щоб не турбувати вас під час сну.

Таким чином, ви зможете адаптувати режим роботи смартфона під ваш стиль життя.

Фонові звуки

У розділі спеціальних можливостей є "Фонові звуки" — набір фонового шуму: дощ, шум моря, "темний" шум та інші варіанти. Спершу цей інструмент створювали для людей із порушеннями слуху та тривожністю, але на практиці він виявився корисним значно ширшій аудиторії.

Увімкнути можна у "Налаштування" — "Універсальний доступ" — "Аудіо/відео" — "Фонові звуки".

Фоновий шум можна прив'язати до режиму "Сон" або вивести окремою кнопкою в "Пункт керування".

Розпізнавання звуків

Функція "Розпізнавання звуків" "слухає" навколишнє середовище й надсилає сповіщення, якщо чує важливі сигнали: сирену, сигналізацію, плач дитини, дзвінок у двері тощо. Спочатку її розробляли для людей із порушеннями слуху, але сценарії використання виявилися набагато ширшими.

Вмикається інструмент у "Налаштування" — "Універсальний доступ" — "Розпізнавання звуків".

Текст наживо і Візуальний пошук

Функція "Текст наживо" дозволяє копіювати текст безпосередньо з фотографій, скриншотів або з видошукача камери. Достатньо затиснути необхідний фрагмент пальцем і одразу зателефонувати за номером, скопіювати текст або відкрити сайт.

Інструмент "Візуальний пошук" розпізнає об'єкти на зображенні, нехай то рослини, тварини чи пам'ятки. Функція може стати корисним інструментом для швидкого збору інформації.

Ізоляція голосу

Під час телефонної розмови користувач має можливість увімкнути "Ізоляцію голосу", що допоможе відфільтрувати фоновий шум — вуличний рух, ремонт, гамір в офісі. Про функцію мало хто знає, оскільки в неї неочевидний спосіб активації: вона вмикається не в налаштуваннях, а у "Пункті керування", натиснувши на піктограму мікрофона.

У результаті співрозмовник чутиме ваш голос значно чіткіше й маже не відволікатиметься на звуки довкола.

Режим очікування

Якщо під час заряджання розмістити iPhone горизонтально, активується режим очікування — на екрані з'являється великий годинник, календар, віджети чи фотографії. Уночі дисплей переходить у м'який червоний тон, щоб менше заважати сну.

Використовуючи "Режим очікування" разом з фоновими звуками та профілем "Сон" у "Фокусуванні", можна перетворити iPhone на повноцінний "нічний гаджет", який не відволікатиме зайвими сповіщеннями.

Apple Intelligence

Останні великі оновлення iOS внесли у систему Apple Intelligence — локальні моделі штучного інтелекту, які чудово впишуться у повсякденні задачі. Вони дозволяють перекладати розмови у реальному часі, роблять підказки у листуванні, підказують розумні сценарії в "Командах" та надають ще багато інших функцій, які проявляються там, де вони справді доречні.

Apple прагне надати користувачам штучний інтелект, який стане корисним доповненням у повсякденні саме тоді, коли воно потрібне, не створюючи загрози приватності.

Достатньо один раз пройтися налаштуваннями "Універсального доступу" й увімкнути всі інструменти, які перетворять ваш iPhone на менш нав'язливий, але набагато розумніший гаджет.

Нагадаємо, у правому верхньому куті екрана iPhone з'являються маленькі зелені та помаранчеві точки, на які багато хто взагалі не зважає. Насправді це важливі індикатори, що сигналізують про використання камери чи мікрофона та забезпечують контроль над приватністю.

Також ми писали, що в жовтні Apple представила Apple Intelligence — нову систему ШІ, інтегровану в iOS 26. Деякі популярні застосунки вже отримали розширені можливості та навчаються на ваших діях, реагуючи на контекст і навіть емоційний стан.