Скрытый интеллект iPhone — 9 функций, о которых почти никто не знает

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Большинство владельцев iPhone живут только на "поверхности" системы. Между тем десятки умных возможностей спрятаны глубоко в настройках и тихо работают в фоновом режиме, почти не привлекая внимания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о девяти функциях iOS, о которых почти никто не знает.

Касание к задней панели

Функция Back Tap позволяет назначить на двойное или тройное постукивание по задней крышке конкретное действие: сделать скриншот, включить фонарик, запустить приложение или другое действие. Работает это на iPhone 8 и более новых моделях.

Чтобы включить функцию, перейдите в "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Касание" — "Касание задней панели".

Клавиатура-трекпад и замена текста для тех, кто много пишет

Если зажать пробел на экранной клавиатуре, она превращается в трекпад — курсор можно перемещать точно и плавно, без нервного выделения текста. Это заметно упрощает редактирование больших сообщений или документов.

Для этого перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Клавиатура" и откройте "Замена текста".

В этом меню можно создать собственные сокращения, например:

"@@" — "Спасибо за ваш ответ...";

сокращение для адреса, электронной почты или стандартной подписи.

Функция станет полезной для тех, кто печатает много текста с телефона и не хочет постоянно набирать одни и те же фразы вручную.

Режим "Фокусирование"

Начиная с iOS 15, в системе появился режим "Фокусирование" — он позволяет настроить, кто и когда имеет право вас беспокоить уведомлениями.

Можно настроить типовые профили, например:

"Работа" — в рабочее время вам будут приходить только сообщения в рабочих мессенджерах, с почты и от выбранных контактов.

"Личное время" — в другое время вам будут приходить сообщения, не касающиеся работы.

"Сон" — минимальное количество уведомлений, чтобы не беспокоить вас во время сна.

Таким образом, вы сможете адаптировать режим работы смартфона под ваш стиль жизни.

Фоновые звуки

В разделе специальных возможностей есть "Фоновые звуки" — набор фонового шума: дождь, шум моря, "темный" шум и другие варианты. Сначала этот инструмент создавали для людей с нарушениями слуха и тревожностью, но на практике он оказался полезным значительно более широкой аудитории.

Включить можно в "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Аудио/видео" — "Фоновые звуки".

Фоновый шум можно привязать к режиму "Сон" или вывести отдельной кнопкой в "Пункт управления".

Распознавание звуков

Функция "Распознавание звуков" "слушает" окружающую среду и отправляет оповещения, если слышит важные сигналы: сирену, сигнализацию, плач ребенка, звонок в дверь и т.д. Изначально ее разрабатывали для людей с нарушениями слуха, но сценарии использования оказались гораздо шире.

Включается инструмент в "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Распознавание звуков".

Сканер текста и Визуальный поиск

Функция "Сканер текста" позволяет копировать текст непосредственно с фотографий, скриншотов или с видоискателя камеры. Достаточно зажать необходимый фрагмент пальцем и сразу позвонить по номеру, скопировать текст или открыть сайт.

Инструмент "Визуальный поиск" распознает объекты на изображении, будь то растения, животные или достопримечательности. Функция может стать полезным инструментом для быстрого сбора информации.

Изоляция голоса

Во время телефонного разговора пользователь имеет возможность включить "Изоляцию голоса", что поможет отфильтровать фоновый шум — уличное движение, ремонт, шум в офисе. О функции мало кто знает, поскольку у нее неочевидный способ активации: она включается не в настройках, а в "Пункт управления", нажав на пиктограмму микрофона.

В результате собеседник будет слышать ваш голос значительно четче и почти не отвлекаться на звуки вокруг.

Режим ожидания

Если во время зарядки разместить iPhone горизонтально, активируется режим ожидания — на экране появляются большие часы, календарь, виджеты или фотографии. Ночью дисплей переходит в мягкий красный тон, чтобы меньше мешать сну.

Используя "Режим ожидания" вместе с фоновыми звуками и профилем "Сон" в "Фокусировании", можно превратить iPhone в полноценный "ночной гаджет", который не будет отвлекать лишними уведомлениями.

Apple Intelligence

Последние крупные обновления iOS привнесли в систему Apple Intelligence — локальные модели искусственного интеллекта, которые прекрасно впишутся в повседневные задачи. Они позволяют переводить разговоры в реальном времени, делают подсказки в переписках, подсказывают умные сценарии в "Командах" и предоставляют еще много других функций, которые проявляются там, где они действительно уместны.

Apple стремится предоставить пользователям искусственный интеллект, который станет полезным дополнением в повседневной жизни именно тогда, когда оно нужно, не создавая угрозы приватности.

Достаточно один раз пройтись по настройкам "Универсального доступа" и включить все инструменты, которые превратят ваш iPhone в менее навязчивый, но гораздо более умный гаджет.

Напомним, в правом верхнем углу экрана iPhone появляются маленькие зеленые и оранжевые точки, на которые многие вообще не обращают внимания. На самом деле это важные индикаторы, сигнализирующие об использовании камеры или микрофона и обеспечивающие контроль над приватностью.

Также мы писали, что в октябре Apple представила Apple Intelligence — новую систему ИИ, интегрированную в iOS 26. Некоторые популярные приложения уже получили расширенные возможности и обучаются на ваших действиях, реагируя на контекст и даже эмоциональное состояние.