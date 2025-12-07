Режим инкогнито на iPhone — что он скрывает на самом деле и как включить

На столе iPhone с режимом приватного просмотра веб-страниц. Фото: Unsplash

Режим инкогнито давно стал стандартной функцией браузеров, но многие до сих пор воспринимают его как способ полностью скрыться в интернете. На самом же деле этот режим лишь убирает локальные следы активности на устройстве и не делает пользователя полностью анонимным.

Что на самом деле делает режим инкогнито

Режим инкогнито (в Safari на iPhone — "Приватный доступ") нужен прежде всего для того, чтобы временно не сохранять локальные данные о работе в сети. Во время такого сеанса браузер не фиксирует историю посещений, введенные запросы, файлы cookie и данные форм. Как только вы закрываете окно или вкладку, эта информация исчезает с устройства.

Это удобно, когда нужно выполнить действие, которое не должно влиять на основную историю браузера. Например, поиск подарков на общем смартфоне, работа с личными сервисами, к которым не должно быть доступа у других пользователей, или просмотр материалов, которые не должны оставаться в журнале посещений.

Отдельный плюс — возможность войти в другой аккаунт без выхода из основного. В режиме инкогнито можно открыть почту, YouTube или другой сервис под вторым профилем, тогда как базовая авторизация в браузере останется активной и неизменной.

В некоторых случаях инкогнито помогает при сравнении цен. Некоторые онлайн-сервисы меняют стоимость товаров и услуг для постоянных посетителей или, наоборот, предлагают специальные условия "новичкам". Открыв страницу в приватном режиме, можно увидеть цену без учета предыдущей активности в сети. Также инкогнито удобно использовать для разовых запросов, которые не должны оставаться в общей истории браузера.

Как включить режим инкогнито на iPhone

Функция приватного просмотра встроена во все популярные браузеры, в частности Safari и Google Chrome на iPhone. В каждом из них она запускается немного по-разному, но принцип похож.

Чтобы включить приватный режим в стандартном браузере iPhone:

откройте Safari;

перейдите к экрану с вкладками;

в нижней части экрана в меню выбора набора вкладок проведите по полю "Начальная страница" и переключите его на "Приватный доступ";

нажмите "+", чтобы открыть новую приватную вкладку, и далее пользуйтесь браузером в этом режиме.

Все страницы, открытые в этом режиме, не будут попадать в общую историю просмотров, а данные форм и cookie не будут сохраняться на устройстве после закрытия вкладок.

В Chrome на iPhone переход к инкогнито осуществляется еще проще:

откройте Google Chrome;

зажмите значок с количеством открытых вкладок, пока не появится контекстное меню;

выберите пункт "Новая вкладка инкогнито".

После этого вы попадете в отдельную область браузера, где история, cookie и другие локальные данные также не сохраняются после завершения сеанса.

В Safari режим называется "Приватный доступ", но по сути это тот самый инкогнито. В других браузерах на iPhone он включается по аналогичному принципу: через меню вкладок или отдельный пункт "Приватная вкладка"/"Инкогнито". Поэтому разобраться с его использованием в любом приложении будет несложно.

