Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Зачем нужен режим инкогнито и как его включить на iPhone

Зачем нужен режим инкогнито и как его включить на iPhone

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 12:32
Режим инкогнито на iPhone — что он скрывает на самом деле и как включить
На столе iPhone с режимом приватного просмотра веб-страниц. Фото: Unsplash

Режим инкогнито давно стал стандартной функцией браузеров, но многие до сих пор воспринимают его как способ полностью скрыться в интернете. На самом же деле этот режим лишь убирает локальные следы активности на устройстве и не делает пользователя полностью анонимным.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, как пользоваться этим режимом на iPhone.

Реклама
Читайте также:

Что на самом деле делает режим инкогнито

Режим инкогнито (в Safari на iPhone — "Приватный доступ") нужен прежде всего для того, чтобы временно не сохранять локальные данные о работе в сети. Во время такого сеанса браузер не фиксирует историю посещений, введенные запросы, файлы cookie и данные форм. Как только вы закрываете окно или вкладку, эта информация исчезает с устройства.

Это удобно, когда нужно выполнить действие, которое не должно влиять на основную историю браузера. Например, поиск подарков на общем смартфоне, работа с личными сервисами, к которым не должно быть доступа у других пользователей, или просмотр материалов, которые не должны оставаться в журнале посещений.

Отдельный плюс — возможность войти в другой аккаунт без выхода из основного. В режиме инкогнито можно открыть почту, YouTube или другой сервис под вторым профилем, тогда как базовая авторизация в браузере останется активной и неизменной.

В некоторых случаях инкогнито помогает при сравнении цен. Некоторые онлайн-сервисы меняют стоимость товаров и услуг для постоянных посетителей или, наоборот, предлагают специальные условия "новичкам". Открыв страницу в приватном режиме, можно увидеть цену без учета предыдущей активности в сети. Также инкогнито удобно использовать для разовых запросов, которые не должны оставаться в общей истории браузера.

Как включить режим инкогнито на iPhone

Функция приватного просмотра встроена во все популярные браузеры, в частности Safari и Google Chrome на iPhone. В каждом из них она запускается немного по-разному, но принцип похож.

Чтобы включить приватный режим в стандартном браузере iPhone:

  • откройте Safari;
  • перейдите к экрану с вкладками;
  • в нижней части экрана в меню выбора набора вкладок проведите по полю "Начальная страница" и переключите его на "Приватный доступ";
  • нажмите "+", чтобы открыть новую приватную вкладку, и далее пользуйтесь браузером в этом режиме.

Все страницы, открытые в этом режиме, не будут попадать в общую историю просмотров, а данные форм и cookie не будут сохраняться на устройстве после закрытия вкладок.

В Chrome на iPhone переход к инкогнито осуществляется еще проще:

  • откройте Google Chrome;
  • зажмите значок с количеством открытых вкладок, пока не появится контекстное меню;
  • выберите пункт "Новая вкладка инкогнито".

После этого вы попадете в отдельную область браузера, где история, cookie и другие локальные данные также не сохраняются после завершения сеанса.

В Safari режим называется "Приватный доступ", но по сути это тот самый инкогнито. В других браузерах на iPhone он включается по аналогичному принципу: через меню вкладок или отдельный пункт "Приватная вкладка"/"Инкогнито". Поэтому разобраться с его использованием в любом приложении будет несложно.

Напомним, Google начала тестировать в Chrome вертикальные вкладки, которые позволяют сэкономить пространство на экране и уменьшить визуальный беспорядок. Опция уже доступна в настольной версии браузера на канале Canary.

Также мы писали, что поиск слова "Chrome" в Bing на Windows 11 запускает промо-баннер с предложением получить до 1 300 баллов Microsoft Rewards за использование Edge. Вывести эти баллы нельзя, но их позволяют обменивать на подарочные карты.

Apple iPhone полезные советы браузер Safari инкогнито
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации