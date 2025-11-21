Видео
Видео

Главная Технологии Chrome тестирует функцию, которая давно работает у конкурентов

Chrome тестирует функцию, которая давно работает у конкурентов

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:34
обновлено: 10:23
Chrome тестирует вертикальные вкладки — как включить новую панель в браузере
Приложение браузера Google Chrome на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google начала испытывать в Chrome вертикальные вкладки, которые позволяют освободить больше места на экране и уменьшить визуальный беспорядок. Опция уже появилась в настольной версии браузера на канале Canary.

Об этом пишет Android Authority.

Как работает новая функция

О нововведении сообщают профильные медиа: в самой свежей версии Chrome Canary для ПК пользователи могут включить вертикальное расположение вкладок. Интерфейс переключается довольно просто — надо нажать правой кнопкой мыши на привычную горизонтальную панель вкладок и выбрать пункт "Show tabs to the side" (показывать вкладки сбоку).

После этого вкладки переносятся в боковую панель и выстраиваются друг под другом — так же, как это давно реализовано в других браузерах. В верхней части панели размещены Tab Search и кнопка сворачивания/разворачивания сайдбара, а внизу — группы вкладок и "плюс" для добавления новых.

Вертикальные вкладки в Google Chrome
Вертикальные вкладки в тестовой сборке Google Chrome. Фото: Android Authority

Вернуться к стандартному виду тоже можно через контекстное меню: достаточно щелкнуть правой кнопкой в вертикальной панели и выбрать "Show tabs at the top" (показывать вкладки сверху).

Отмечается, что функция пока не выглядит отшлифованной, как у конкурентов, однако уже работает и имеет базовую структуру. Вертикальные вкладки давно есть в Vivaldi, а также в Edge, Firefox и Brave, поэтому тестирование в Chrome является шагом навстречу популярному запросу пользователей.

Напомним, позиции Google Chrome продолжают укрепляться: браузер обновил собственный рекорд и достиг самого высокого показателя доли рынка за всю историю. Последняя статистика Statcounter показывает, что отрыв Chrome от конкурентов остается колоссальным.

Также мы писали, что поиск слова "Chrome" в Bing на Windows 11 запускает промо-баннер, который предлагает получить до 1 300 баллов Microsoft Rewards за использование браузера Edge. Деньги из этих баллов вывести нельзя, но их можно обменять на подарочные сертификаты.

Google интернет Chrome браузер функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
