Chrome тестує вертикальні вкладки — як увімкнути нову панель у браузері

Застосунок браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google почала випробовувати у Chrome вертикальні вкладки, які дозволяють звільнити більше місця на екрані й зменшити візуальний безлад. Опція вже з'явилася в настільній версії браузера на каналі Canary.

Про це пише Android Authority.

Реклама

Читайте також:

Як працює нова функція

Про нововведення повідомляють профільні медіа: у найсвіжішій версії Chrome Canary для ПК користувачі можуть увімкнути вертикальне розташування вкладок. Інтерфейс перемикається досить просто — треба натиснути правою кнопкою миші на звичну горизонтальну панель вкладок і вибрати пункт "Show tabs to the side" (показувати вкладки збоку).

Після цього вкладки переносяться в бокову панель і шикуються одна під одною — так само, як це давно реалізовано в інших браузерах. У верхній частині панелі розміщені Tab Search і кнопка згортання/розгортання сайдбару, а внизу — групи вкладок і "плюс" для додавання нових.

Вертикальні вкладки у тестовій збірці Google Chrome. Фото: Android Authority

Повернутися до стандартного вигляду теж можна через контекстне меню: достатньо клацнути правою кнопкою у вертикальній панелі та обрати "Show tabs at the top" (показувати вкладки зверху).

Зазначається, що функція поки не має вигляд відшліфованої, як у конкурентів, однак уже працює й має базову структуру. Вертикальні вкладки давно є в Vivaldi, а також в Edge, Firefox і Brave, тож тестування в Chrome є кроком назустріч популярному запиту користувачів.

Нагадаємо, позиції Google Chrome продовжують зміцнюватися: браузер оновив власний рекорд і досягнув найвищого показника частки ринку за всю історію. Остання статистика Statcounter показує, що відрив Chrome від конкурентів залишається колосальним.

Також ми писали, що пошук слова "Chrome" у Bing на Windows 11 запускає промобанер, який пропонує отримати до 1 300 балів Microsoft Rewards за використання браузера Edge. Гроші з цих балів вивести не можна, але їх можна обміняти на подарункові сертифікати.