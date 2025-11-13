Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Microsoft "підкуповує" користувачів Edge подарунками — як саме

Microsoft "підкуповує" користувачів Edge подарунками — як саме

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 10:34
Оновлено: 10:27
Microsoft "підкупає" користувачів Edge у Windows 11 — що пропонує замість Chrome
Логотип браузера Microsoft Edge на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Пошук слова "Chrome" у Bing у Windows 11 викликає промобанер з обіцянкою нарахувати до 1 300 балів Microsoft Rewards за використання Edge. Бали не можна вивести грошима, але їх дозволяють обміняти на подарункові карти — зокрема Amazon, Roblox або навіть на кілька місяців Spotify Premium, залежно від регіону.

Про це пише Windows Latest.

Реклама
Читайте також:

Як працює пропозиція

Bing і Edge стали ще одним каналом просування сервісів Microsoft: при спробі завантажити Chrome з'являється невідхильне оголошення "Promoted by Microsoft" із тезою "Спробуйте Edge — заробіть 1 300 балів Rewards". Компанія підкреслює, що бали можна "погасити" на подарункові сертифікати або передати на благодійність, натомість користувачеві пропонують просто залишитися в Edge.

Рекламное предложение Microsoft Edge
Рекламне оголошення Microsoft Edge. Фото: Windows Latest

За спостереженнями Windows Latest, подібні медійні вставки адресні: вони з'являються саме при запиті "Chrome", тоді як реклами інших браузерів (Opera, Firefox, Brave) не видно. Представники об'єднання Browser Choice Alliance (серед його учасників — Google Chrome, Midori, Opera, Vivaldi та Wavebox) розкритикували підхід Microsoft, назвавши його "підкупом балами Rewards, що мають реальну цінність", і звинуватили компанію в обмеженні вибору користувачів.

Паралельно Microsoft регулярно запускає інші банери на Bing.com, які порівнюють Edge із Chrome. У них підкреслюється, що Edge "побудований на тій самій технології, що й Chrome" (Chromium), тож "сайти та функції не зникнуть", а також демонструється "табло переваг": нарахування балів Rewards, вбудований VPN і "ШІ-персоналізація". Водночас у рекламі не уточнюється, що VPN в Edge працює на базі Cloudflare і не дає обирати локацію, а "ШІ-персоналізація" здебільшого зводиться до генерації тем, які змінюють лише окремі елементи інтерфейсу.

У підсумку Microsoft фактично пропонує "залишитися на Edge і отримати бонуси", аргументуючи це безпекою, сумісністю з Chromium і додатковими функціями. Дискусія про те, чи є це чесною конкуренцією, триває — і, судячи з частоти появи оголошень, компанія не планує згортати таку практику.

Нагадаємо, Google планує автоматично активувати опцію "Завжди використовувати захищені з'єднання" для всіх користувачів Chrome у жовтні 2026 року. Після цього браузер частіше попереджатиме про потенційно небезпечні з'єднання, коли користувач відвідує сайти без HTTPS, що має підвищити рівень безпеки під час перегляду вебсторінок.

Також ми писали, що Microsoft готує масштабні оновлення для Teams, Microsoft 365 і Copilot, які мають покращити ефективність командної роботи. Найбільше уваги привернула нова функція, здатна визначати місцеперебування працівників через підключення до корпоративного Wi-Fi, аби колеги бачили, хто де знаходиться.

Microsoft реклама інтернет Chrome браузер Edge
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації