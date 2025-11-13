Microsoft "підкупає" користувачів Edge у Windows 11 — що пропонує замість Chrome

Логотип браузера Microsoft Edge на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Пошук слова "Chrome" у Bing у Windows 11 викликає промобанер з обіцянкою нарахувати до 1 300 балів Microsoft Rewards за використання Edge. Бали не можна вивести грошима, але їх дозволяють обміняти на подарункові карти — зокрема Amazon, Roblox або навіть на кілька місяців Spotify Premium, залежно від регіону.

Про це пише Windows Latest.

Як працює пропозиція

Bing і Edge стали ще одним каналом просування сервісів Microsoft: при спробі завантажити Chrome з'являється невідхильне оголошення "Promoted by Microsoft" із тезою "Спробуйте Edge — заробіть 1 300 балів Rewards". Компанія підкреслює, що бали можна "погасити" на подарункові сертифікати або передати на благодійність, натомість користувачеві пропонують просто залишитися в Edge.

Рекламне оголошення Microsoft Edge. Фото: Windows Latest

За спостереженнями Windows Latest, подібні медійні вставки адресні: вони з'являються саме при запиті "Chrome", тоді як реклами інших браузерів (Opera, Firefox, Brave) не видно. Представники об'єднання Browser Choice Alliance (серед його учасників — Google Chrome, Midori, Opera, Vivaldi та Wavebox) розкритикували підхід Microsoft, назвавши його "підкупом балами Rewards, що мають реальну цінність", і звинуватили компанію в обмеженні вибору користувачів.

Паралельно Microsoft регулярно запускає інші банери на Bing.com, які порівнюють Edge із Chrome. У них підкреслюється, що Edge "побудований на тій самій технології, що й Chrome" (Chromium), тож "сайти та функції не зникнуть", а також демонструється "табло переваг": нарахування балів Rewards, вбудований VPN і "ШІ-персоналізація". Водночас у рекламі не уточнюється, що VPN в Edge працює на базі Cloudflare і не дає обирати локацію, а "ШІ-персоналізація" здебільшого зводиться до генерації тем, які змінюють лише окремі елементи інтерфейсу.

У підсумку Microsoft фактично пропонує "залишитися на Edge і отримати бонуси", аргументуючи це безпекою, сумісністю з Chromium і додатковими функціями. Дискусія про те, чи є це чесною конкуренцією, триває — і, судячи з частоти появи оголошень, компанія не планує згортати таку практику.

Нагадаємо, Google планує автоматично активувати опцію "Завжди використовувати захищені з'єднання" для всіх користувачів Chrome у жовтні 2026 року. Після цього браузер частіше попереджатиме про потенційно небезпечні з'єднання, коли користувач відвідує сайти без HTTPS, що має підвищити рівень безпеки під час перегляду вебсторінок.

Також ми писали, що Microsoft готує масштабні оновлення для Teams, Microsoft 365 і Copilot, які мають покращити ефективність командної роботи. Найбільше уваги привернула нова функція, здатна визначати місцеперебування працівників через підключення до корпоративного Wi-Fi, аби колеги бачили, хто де знаходиться.