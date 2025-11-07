Новий етап контролю — Microsoft Teams автоматично бачитиме, хто в офісі

Застосунок Microsoft Teams на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Microsoft готує оновлення для Teams, Microsoft 365 та Copilot із новими інструментами продуктивності. Найбільше уваги привернула функція, яка визначатиме місцеперебування співробітників за підключенням до корпоративного Wi-Fi, аби колеги бачили, де хто перебуває, — і це вже викликало дискусію про приватність.

Коли і як це працюватиме

Згідно з дорожньою картою Microsoft, розгортання заплановане на грудень 2025 року. Компанія описує механіку просто: статус локації в Teams автоматично оновлюватиметься, коли користувач під'єднується до мережі організації. Наразі технічних деталей небагато: неясно, чи зможе роботодавець бачити місце співробітника поза офісом (наприклад, у кав'ярні), адже акцент зроблено саме на офісних мережах.

Оглядачі припускають, що функція може спиратися на IP-адреси, тож звичні трюки на кшталт підміни SSID вдома не допоможуть. При цьому Microsoft уточнює два обмежувачі: адміністратори мають окремо ввімкнути можливість у середовищі компанії, а кінцеві користувачі — погодитися на участь. Підтримка заявлена для Windows і macOS.

Teams із його 320 млн користувачів — один із ключових корпоративних хабів для відеозв'язку, чату, календарів і спільних документів. На тлі конкуренції з Google, Zoom і Slack Microsoft останніми роками активно нашаровує ШІ-можливості. Скільки суперечок спричинить "геолокаційне" оновлення — питання відкрите, але подібні інструменти вже з'являлися раніше: у січні 2025 року в Teams інтегрували фіксацію будівельного рівня присутності, коли користувач під'єднується до офісних периферій чи "bring your own device"-кімнат. Ще одна новинка — Benchmarks — дозволяє Copilot відстежувати залученість до ШІ на рівні підприємства.

