Головна Технології Microsoft Teams почне шпигувати за працівниками в офісі — деталі

Microsoft Teams почне шпигувати за працівниками в офісі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:24
Оновлено: 16:18
Новий етап контролю — Microsoft Teams автоматично бачитиме, хто в офісі
Застосунок Microsoft Teams на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Microsoft готує оновлення для Teams, Microsoft 365 та Copilot із новими інструментами продуктивності. Найбільше уваги привернула функція, яка визначатиме місцеперебування співробітників за підключенням до корпоративного Wi-Fi, аби колеги бачили, де хто перебуває, — і це вже викликало дискусію про приватність.

Про це пише BGR.

Читайте також:

Коли і як це працюватиме

Згідно з дорожньою картою Microsoft, розгортання заплановане на грудень 2025 року. Компанія описує механіку просто: статус локації в Teams автоматично оновлюватиметься, коли користувач під'єднується до мережі організації. Наразі технічних деталей небагато: неясно, чи зможе роботодавець бачити місце співробітника поза офісом (наприклад, у кав'ярні), адже акцент зроблено саме на офісних мережах.

Оглядачі припускають, що функція може спиратися на IP-адреси, тож звичні трюки на кшталт підміни SSID вдома не допоможуть. При цьому Microsoft уточнює два обмежувачі: адміністратори мають окремо ввімкнути можливість у середовищі компанії, а кінцеві користувачі — погодитися на участь. Підтримка заявлена для Windows і macOS.

Teams із його 320 млн користувачів — один із ключових корпоративних хабів для відеозв'язку, чату, календарів і спільних документів. На тлі конкуренції з Google, Zoom і Slack Microsoft останніми роками активно нашаровує ШІ-можливості. Скільки суперечок спричинить "геолокаційне" оновлення — питання відкрите, але подібні інструменти вже з'являлися раніше: у січні 2025 року в Teams інтегрували фіксацію будівельного рівня присутності, коли користувач під'єднується до офісних периферій чи "bring your own device"-кімнат. Ще одна новинка — Benchmarks — дозволяє Copilot відстежувати залученість до ШІ на рівні підприємства.

Нагадаємо, після чистої установки Windows користувачі часто помічають, що система працює повільніше, а ноутбук розряджається швидше. Найчастіше це пов'язано з дефолтними налаштуваннями, які запускають фонові процеси, збирають дані та непомітно споживають енергію і ресурси пристрою.

Також ми писали, що Windows 10 офіційно завершила період підтримки 14 жовтня 2025 року. Відтепер користувачі більше не отримують оновлень безпеки, нових функцій чи технічної допомоги, тож система поступово стає вразливішою до кіберзагроз.

стеження Microsoft зв'язок штучний інтелект приватність Teams
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
