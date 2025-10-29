Відео
5 налаштувань Windows, які потрібно вимкнути після встановлення

5 налаштувань Windows, які потрібно вимкнути після встановлення

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 11:41
Оновлено: 11:58
Ці параметри Windows навантажують систему — 5 функцій, які варто вимкнути
Ноутбук з операційною системою Windows. Фото: Unsplash

Після чистої інсталяції Windows система може працювати повільніше, а ноутбук — швидше розряджатися. Причина часто у стандартних параметрах, що навантажують ресурси та впливають на приватність.

Про те, що потрібно відключити, аби Windows працювала швидше, пише РБК-Україна.

Відстеження активності та телеметрія

За замовчуванням Windows збирає дані про використання застосунків і дії користувача. У 2025 році це не критично для безпеки, проте здатне уповільнювати систему й позначатися на конфіденційності. Вимкнути можна в розділах "Параметри" — "Конфіденційність" — "Журнал дій" та у налаштуваннях діагностики.

Автозавантаження непотрібних програм

ОС часто додає в автозапуск утиліти на кшталт OneDrive та інші сервіси, через що старт системи затягується. Відкрийте "Диспетчер завдань" — "Автозавантаження" і вимкніть усе, що не є критичним. Навіть сучасні ноутбуки відчутно швидше стартують після такої оптимізації.

Фонові додатки Windows

У Windows 10/11 багатьом застосункам дозволено працювати у фоні, споживаючи процесорний час і заряд батареї — особливо помітно на ноутбуках. Перейдіть у "Параметри" — "Конфіденційність" — "Фонові додатки" та обмежте їхню активність.

Рекомендації та поради в меню "Пуск"

Рекламні підказки й поради у "Пуск" займають ресурси та можуть сповільнювати інтерфейс. Вимкніть їх у "Параметри" — "Система" — "Сповіщення та дії", щоб зробити інтерфейс "чистішим" і спритнішим.

Індексація файлів і пошук

Автоматична індексація пришвидшує пошук, але створює постійне навантаження на диск. Якщо рідко користуєтеся вбудованим пошуком, відкрийте "Панель керування" — "Індексація" та обмежте або вимкніть індексацію — це особливо корисно для старих SSD та HDD. Якщо навіть після оптимізації старий ПК не справляється, варто розглянути оновлення.

Нагадаємо, що 14 жовтня 2025 року Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 10, завершивши епоху однієї з найпопулярніших операційних систем у світі. А вже наприкінці листопада компанія планує зупинити оновлення ще однієї версії — Windows 11 23H2, готуючи ґрунт для наступного великого релізу.

Також ми писали, що завершення підтримки Windows 10 не лише позбавляє оновлень функцій, а й збільшує ризики для кібербезпеки. Фінальний патч вийшов саме 14 жовтня, після чого Microsoft пропонує платну програму Extended Security Updates, яка дозволить продовжити захист системи ще на рік — легально й без необхідності негайного переходу на Windows 11.

Microsoft Windows ноутбук комп'ютери функції операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
