Эти параметры Windows нагружают систему — 5 функций, которые стоит отключить

Ноутбук с операционной системой Windows. Фото: Unsplash

После чистой инсталляции Windows система может работать медленнее, а ноутбук — быстрее разряжаться. Причина часто в стандартных параметрах, которые нагружают ресурсы и влияют на приватность.

О том, что нужно отключить, чтобы Windows работала быстрее

Отслеживание активности и телеметрия

По умолчанию Windows собирает данные об использовании приложений и действиях пользователя. В 2025 году это не критично для безопасности, однако способно замедлять систему и сказываться на конфиденциальности. Отключить можно в разделах "Параметры" — "Конфиденциальность" — "Журнал действий" и в настройках диагностики.

Автозагрузка ненужных программ

ОС часто добавляет в автозапуск утилиты вроде OneDrive и другие сервисы, из-за чего старт системы затягивается. Откройте "Диспетчер задач" — "Автозагрузка" и отключите все, что не является критичным. Даже современные ноутбуки ощутимо быстрее стартуют после такой оптимизации.

Фоновые приложения Windows

В Windows 10/11 многим приложениям разрешено работать в фоне, потребляя процессорное время и заряд батареи — особенно заметно на ноутбуках. Перейдите в "Параметры" — "Конфиденциальность" — "Фоновые приложения" и ограничьте их активность.

Рекомендации и советы в меню "Пуск"

Рекламные подсказки и советы в "Пуск" занимают ресурсы и могут замедлять интерфейс. Отключите их в "Параметры" — "Система" — "Оповещения и действия", чтобы сделать интерфейс более "чистым" и шустрым.

Индексация файлов и поиск

Автоматическая индексация ускоряет поиск, но создает постоянную нагрузку на диск. Если редко пользуетесь встроенным поиском, откройте "Панель управления" — "Индексация" и ограничьте или отключите индексацию — это особенно полезно для старых SSD и HDD. Если даже после оптимизации старый ПК не справляется, стоит рассмотреть обновление.

Напомним, что 14 октября 2025 года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10, завершив эпоху одной из самых популярных операционных систем в мире. А уже в конце ноября компания планирует остановить обновление еще одной версии — Windows 11 23H2, готовя почву для следующего крупного релиза.

Также мы писали, что завершение поддержки Windows 10 не только лишает обновлений функций, но и увеличивает риски для кибербезопасности. Финальный патч вышел именно 14 октября, после чего Microsoft предлагает платную программу Extended Security Updates, которая позволит продлить защиту системы еще на год — легально и без необходимости немедленного перехода на Windows 11.