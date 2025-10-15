Конец поддержки Windows 11 23H2 — что делать пользователям

Ноутбук с Windows 11 в пользовании. Фото: Unsplash

Windows 10 официально потеряла поддержку 14 октября 2025 года. Уже в следующем месяце Microsoft остановит обновление еще одной популярной версии — Windows 11 23H2.

Об этом говорится на официальном сайте Microsoft.

Что именно изменится и кого это касается

Microsoft объявила, что 11 ноября 2025 года прекращает обслуживание Windows 11 версии 23H2 для изданий Home и Pro. После этой даты устройства на этой сборке больше не будут получать ежемесячных патчей безопасности и предварительных обзоров обновлений — последний апдейт поступит в ноябре 2025 года. Хотя компьютеры и в дальнейшем будут работать, отсутствие обновлений увеличит риски заражения вирусами, появления вредоносного ПО и других атак, а со временем возможны и проблемы с совместимостью новых драйверов и программ.

Это изменение не коснется всех одновременно: для корпоративных и образовательных клиентов версии Enterprise, Education и IoT Enterprise будут получать поддержку еще год — до ноября 2026 года. Это дает организациям дополнительное время на планирование и развертывание обновлений в своей инфраструктуре.

Чтобы сохранить защиту и доступ к новым возможностям, пользователям советуют перейти на более новую сборку — в частности Windows 11 24H2 (Windows 11 2024 Update) или 25H2. Процесс обычно запускается автоматически, когда истекает срок поддержки текущей версии, но его можно инициировать вручную через настройки системы. Стоит учитывать, что для отдельных устройств обновление до 24H2 может временно блокироваться "защитными" ограничениями — они применяются в случае несовместимых драйверов или софта, чтобы избежать возможных сбоев во время апдейта.

Напомним, поддержка Windows 10 официально завершилась 14 октября 2025 года — после этой даты система больше не будет получать обновлений безопасности. Несмотря на различные предположения и панические заявления в сети, эксперты призывают трезво оценивать ситуацию.

Также мы писали, что финальный патч безопасности для Windows 10 вышел 14 октября 2025 года. После этого пользователи могут либо перейти на Windows 11, либо воспользоваться официальной программой продления поддержки Extended Security Updates, чтобы получать обновления еще в течение года.