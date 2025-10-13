Конец поддержки Windows 10 — что ждет пользователей после 14 октября 2025 года

На столе ноутбук с обновлением Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 10 приближается к завершению поддержки: ключевая дата — 14 октября 2025 года. На фоне многочисленных советов и страшилок в сети стоит разобраться с тем, что на самом деле ожидает пользователей, а что лишь мифы.

Об этом пишет TechRadar.

Windows 10 полностью перестанет работать

Операционная система не выключится и не "сломается". После завершения поддержки она и дальше будет запускаться и работать, но без ежемесячных обновлений.

Безопасно сидеть на Windows 10 без патчей, если быть осторожным

От обновлений безопасности отказываться рискованно. Со временем в Windows 10 будут накапливаться неисправленные уязвимости, а внимательность в браузере и антивирус не закроют всех дыр. Тем более, что доступен дополнительный год обновлений.

Чтобы получить бесплатные обновления еще на год, надо синхронизировать все данные ПК с Microsoft

Для бесплатного участия в ESU (Extended Security Updates) вне ЕЭЗ нужна синхронизация настроек ПК через приложение Windows Backup — не личных файлов. В странах ЕЭЗ из-за требований DMA синхронизация не нужна вообще. Платный вариант ESU стоит 30 долларов.

Microsoft-аккаунт для ESU не нужен

Нужен во всех сценариях — и для бесплатного года, и для платной подписки. Более того, система будет проверять, что пользователь постоянно вошел под тем аккаунтом, с которым оформлен ESU. Одноразовая "техническая" учетная запись не сработает.

Даже относительно новые ПК не обновить до Windows 11 из-за "завышенных требований"

Да, требования Windows 11 более строгие, но многие машины "этого десятилетия" формально проходят — часто проблема в отключенном TPM 2.0. Проверьте настройки BIOS/UEFI: включенный TPM нередко снимает "недопустимость" апгрейда.

Windows 10 не "вымрет" в один день, но жизнь без патчей — растущий риск. Если остаетесь на "десятке", воспользуйтесь ESU на год, а если планируете переход, проверьте TPM 2.0 и совместимость с Windows 11, чтобы не потерять защиту и поддержку.

Напомним, компания Microsoft пересмотрела политику поддержки Windows 10, сделав важное исключение для пользователей в Европейской экономической зоне. Программа Extended Security Updates (ESU), которая обычно предусматривает платную подписку для получения обновлений безопасности, будет бесплатна еще на один год — до 14 октября 2026 года.

Также мы писали, что завершение официальной поддержки Windows 10 стало одним из ключевых факторов перехода пользователей на Windows 11, но при этом неожиданно выросла и доля Windows 7. По данным StatCounter, "семерка" продемонстрировала удвоение популярности за короткий промежуток времени.