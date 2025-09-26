Microsoft продлила бесплатные обновления Windows 10 ещё на год — что известно

Люди проходят рядом с магазином Microsoft. Фото: Unsplash

Microsoft меняет подход к поддержке Windows 10: в странах Европейской экономической зоны доступ к Extended Security Updates станет бесплатным еще на год — до 14 октября 2026 года. Для пользователей в ЕЭЗ также снимается требование синхронизировать настройки ПК в облаке через учетную запись Microsoft.

Об этом пишет Windows Central.

Реклама

Читайте также:

Что именно изменилось

Компания подтвердила, что в ЕЭЗ обновит процесс регистрации в программе ESU, чтобы он соответствовал местным ожиданиям и обеспечивал непрерывный доступ к критическим патчам безопасности при переходе пользователей на Windows 11. Это решение стало ответом на критику со стороны организаций по защите прав потребителей, в частности Euroconsumers, которые оспаривали предыдущие условия доступа к ESU в свете требований Digital Markets Act.

Euroconsumers сообщила, что Microsoft согласилась сделать опцию ESU для потребителей в ЕЭЗ бесплатной и без необходимости резервного копирования настроек, приложений или учетных данных, а также без использования Microsoft Rewards. Со своей стороны пользователю, как и раньше, нужно будет зарегистрироваться в программе, периодически подтверждая учетную запись Microsoft (упоминается интервал раз в 60 дней), но без привязки к облачной синхронизации и без оплаты.

Для пользователей за пределами Европейской экономической зоны условия остаются прежними. Доступ к ESU, по имеющейся информации, предусматривает один из вариантов:

войти под учетной записью Microsoft и включить синхронизацию настроек ПК;

оплатить 30 долларов;

или использовать 1 000 баллов Microsoft Rewards.

Альтернативой остается переход на Windows 11 или отказ от Windows. Учитывая то, что в мире до сих пор работают сотни миллионов ПК на Windows 10, завершение стандартной поддержки уже в следующем месяце коснется большой аудитории.

Напомним, Microsoft экспериментирует с новой функцией Windows 11, которая позволит устанавливать видео в качестве фона рабочего стола. Идея напоминает DreamScene, известную еще со времен Windows Vista, но теперь реализация имеет более современный вид.

Также мы писали, что компания тестирует в Windows 11 встроенный инструмент проверки скорости интернета и одновременно обновляет дизайн нескольких страниц в разделе "Параметры". Новые возможности уже доступны в тестовых сборках Insider (Dev и Beta).