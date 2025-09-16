Видео
Windows 11 получит функцию, упрощающую работу с интернетом

Windows 11 получит функцию, упрощающую работу с интернетом

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:32
Windows 11 получит встроенный тест скорости интернета — что изменится
На столе ноутбук с Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft готовит к Windows 11 встроенную проверку скорости интернета и одновременно переделывает ряд страниц в "Параметрах". Изменения замечены в каналах Insider (Dev и Beta) в сборках 26220.6682 и 26120.6682 (KB5065782), поэтому они могут появиться шире, но гарантий выхода в стабильную версию нет.

Об этом пишет Tom's Hardware.

Читайте также:

Как будет работать тест скорости

В системном трее, в углу панели задач, после клика правой кнопкой на значке сети появится новая кнопка для запуска теста скорости. Аналогичная кнопка будет и в быстрых настройках Wi-Fi, которые открываются нажатием на тот же значок. После нажатия система будет открывать Bing для проведения проверки — то есть функция не является полностью "встроенной" и, вероятно, будет опираться на сторонние сервисы.

Кроме этого, в тестовых сборках замечены и другие новые функции. На странице "Bluetooth и устройства" переработан раздел мобильных устройств: все подключенные телефоны теперь будут отображаться здесь, и управлять ими можно без отдельного окна.

Страницы "Конфиденциальность и безопасность" получили больше понятных заголовков и описаний, чтобы упростить навигацию. Также появилась новая страница "Фоновые задачи ИИ" — сейчас она работает нестабильно и приводит к сбою.

Все изменения пока доступны в сборках Insider 26220.6682 и 26120.6682 (KB5065782) для Dev и Beta, поэтому они могут измениться или не добраться до релизной версии. Это небольшие, но заметные улучшения удобства, которые делают систему более отполированной.

Напомним, Windows 10 приближается к завершающей стадии своего жизненного цикла: с 14 октября 2025 года система останется без бесплатной поддержки. Устройства с "десяткой" и в дальнейшем будут работать, однако защита от новых угроз больше не будет гарантироваться.

Также мы писали, что комбинация Ctrl+Alt+Del настолько укоренилась в использовании ПК, что без нее трудно представить работу. В то же время сооснователь Microsoft Билл Гейтс не раз публично сожалел, что именно эта последовательность стала стандартом, который он сам считал неудобным.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
