Обновление до Windows 11 в 2025 году — как перейти без потери данных

В 2025 году многие пользователи все еще остаются на Windows 10 — привычной и стабильной системе. В октябре официальная поддержка "десятки" заканчивается, поэтому пользователям стоит знать, что предлагает Windows 11, какие у нее требования и как подготовиться к обновлению без потерь данных.

Что предлагает пользователям Windows 11

Главные изменения в Windows 11 — обновленный интерфейс с модернизированным меню "Пуск" и панелью задач, более удобный менеджмент окон и лучшая поддержка сенсорных экранов. Добавлен встроенный ИИ-помощник Microsoft Copilot для более быстрой навигации, поиска файлов и создания контента. Отдельный акцент сделан на современное "железо": оптимизация под процессоры Intel, AMD и ARM обеспечивает более высокое быстродействие и энергоэффективность, а системы безопасности — TPM 2.0, Secure Boot и изоляция ключевых процессов — повышают защиту от вредителей и атак.

Что нужно для совместимости

Минимальные требования включают: 64-битный процессор с частотой от 1 ГГц и двумя или более ядрами, модуль TPM 2.0, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ свободного места, видеокарту с поддержкой DirectX 12 и дисплей не ниже 720p. Для проверки совместимости стоит воспользоваться утилитой PC Health Check.

Как перейти на Windows 11 безболезненно

Прежде всего сделайте резервную копию важных файлов — в OneDrive/Google Drive или на внешний носитель, Windows Backup поможет автоматизировать сохранение. Обновите BIOS и драйверы с официального сайта производителя, чтобы избежать ошибок во время инсталляции и после нее. Убедитесь в совместимости критических программ и периферии — отдельные старые драйверы могут работать некорректно.

Далее выберите способ установки:

Windows Update — самый простой вариант, если система "видит" обновления.

Installation Assistant — официальный инструмент, когда "по воздуху" обновление недоступно.

Загрузочный USB-носитель — для чистой установки, что иногда дает лучшую стабильность и скорость.

Во время инсталляции внимательно выбирайте опции сохранения личных файлов и настроек. После обновления уделите время адаптации интерфейса под привычки: настройте меню, панель задач, интеграции с программами и оцените возможности Copilot для ускорения ежедневных задач.

Напомним, Windows обычно эффективно распределяет ресурсы оперативной памяти, поэтому высокие показатели использования не всегда свидетельствуют о проблеме. Однако если компьютер регулярно тормозит, стоит проверить запущенные процессы и провести "очистку".

Также мы писали, что поддержка Windows 10 близится к завершению — об этом Microsoft снова предупредила пользователей. Из-за жестких требований Windows 11 и высокой стоимости лицензии многие украинцы начинают рассматривать бесплатные альтернативы с открытым кодом.