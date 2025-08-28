Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Оптимизация Windows — 6 советов для экономии оперативной памяти

Оптимизация Windows — 6 советов для экономии оперативной памяти

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:41
Как очистить оперативную память в Windows — 6 способов ускорить компьютер
Персональный компьютер на столе. Фото: Unsplash

Windows в целом хорошо управляет памятью, и высокая загрузка ОЗУ не всегда проблема. Но если система регулярно замедляется, стоит провести "уборку" и начать с проверки, что именно запущено.

О том, как это сделать, пишет MakeUseOf.

Реклама
Читайте также:

Закройте фоновые приложения

Многие программы остаются активными в фоне (Office 365, Slack, Asana, Teams, виртуальные машины, живые обои, ПО для RGB и т.д.) и "съедают" память. Откройте "Диспетчер задач" (Ctrl+Shift+Esc), отсортируйте процессы по столбцу "Память" и закройте то, чем не пользуетесь. Для части сервисов можно временно перейти на веб-версии.

Управляйте вкладками браузера

Высокое потребление памяти браузером часто вызывает привычка держать десятки вкладок. Закройте лишние — обычно они не так важны, как кажется. Если пики использования ОЗУ повторяются, попробуйте другой браузер: Edge или Firefox могут быть до 25% экономичнее Chrome. Также есть более лёгкие Chromium-альтернативы с подобным набором функций и лучшим менеджментом памяти.

Почистите автозапуск

Лишние элементы в автозапуске замедляют старт системы и отбирают сотни мегабайт сразу после входа. Откройте "Диспетчер задач" — "Начальная загрузка программ" и отключите все не критичное, особенно с пометкой "Высокое влияние". Оставьте только необходимое (например, синхронизацию облака и менеджер паролей) — остальное запускайте вручную.

Настройте визуальные эффекты ради чувствительности интерфейса

Анимации, прозрачности и тени выглядят хорошо, но на системах с ограниченной памятью могут уменьшить плавность. Нажмите Win+R — впишите sysdm.cpl — вкладка "Дополнительно" — "Параметры быстродействия". Выберите "Обеспечить наилучшее быстродействие" или "Особые эффекты", самостоятельно оставив минимум (обычно достаточно оставить "Сглаживание неровностей экранных шрифтов" для нормально отображения текста).

Отключите службу SysMain (Superfetch)

SysMain предварительно загружает часто используемые приложения. На современных SSD разница в скорости открытия обычно минимальна, зато немного освобождается ОЗУ. Откройте Win+R — впишите services.msc, найдите SysMain, откройте "Свойства", задайте "Тип запуска: Выключено" и нажмите "Остановить". Рекомендовано для систем с SSD и более чем 8 ГБ ОЗУ. На HDD эта служба может быть полезной — протестируйте в обоих режимах и верните, если стало хуже.

Регулярное обслуживание

Периодически перезагружайте ПК, чтобы полностью очистить оперативную память и начать "с чистого листа". В Windows 10/11 есть memory compression, так что сторонние "оптимизаторы памяти" не нужны и могут навредить.

Цель — не "нулевое" использование ОЗУ, а достаточный запас в момент, когда он нужен. Начните с закрытия лишних программ и вкладок для сиюминутного эффекта, а остальные шаги применяйте по ситуации.

Напомним, подорожание видеокарт сделало их главной статьей расходов при сборке игрового ПК, и многих соблазняет сэкономить на остальном. Но даже если именно GPU отвечает за количество кадров в секунду, слишком дешевые компоненты способны свести на нет инвестицию в видеокарту.

Также мы писали, что Linux дает пользователям стабильность и беспрецедентные возможности кастомизации, однако переход с Windows нередко оказывается сложным. Выделяют несколько факторов, которые до сих пор отпугивают многих потенциальных пользователей.

Windows память компьютеры пользователи функции операционная система
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации