Как очистить оперативную память в Windows — 6 способов ускорить компьютер

Персональный компьютер на столе. Фото: Unsplash

Windows в целом хорошо управляет памятью, и высокая загрузка ОЗУ не всегда проблема. Но если система регулярно замедляется, стоит провести "уборку" и начать с проверки, что именно запущено.

О том, как это сделать, пишет MakeUseOf.

Реклама

Читайте также:

Закройте фоновые приложения

Многие программы остаются активными в фоне (Office 365, Slack, Asana, Teams, виртуальные машины, живые обои, ПО для RGB и т.д.) и "съедают" память. Откройте "Диспетчер задач" (Ctrl+Shift+Esc), отсортируйте процессы по столбцу "Память" и закройте то, чем не пользуетесь. Для части сервисов можно временно перейти на веб-версии.

Управляйте вкладками браузера

Высокое потребление памяти браузером часто вызывает привычка держать десятки вкладок. Закройте лишние — обычно они не так важны, как кажется. Если пики использования ОЗУ повторяются, попробуйте другой браузер: Edge или Firefox могут быть до 25% экономичнее Chrome. Также есть более лёгкие Chromium-альтернативы с подобным набором функций и лучшим менеджментом памяти.

Почистите автозапуск

Лишние элементы в автозапуске замедляют старт системы и отбирают сотни мегабайт сразу после входа. Откройте "Диспетчер задач" — "Начальная загрузка программ" и отключите все не критичное, особенно с пометкой "Высокое влияние". Оставьте только необходимое (например, синхронизацию облака и менеджер паролей) — остальное запускайте вручную.

Настройте визуальные эффекты ради чувствительности интерфейса

Анимации, прозрачности и тени выглядят хорошо, но на системах с ограниченной памятью могут уменьшить плавность. Нажмите Win+R — впишите sysdm.cpl — вкладка "Дополнительно" — "Параметры быстродействия". Выберите "Обеспечить наилучшее быстродействие" или "Особые эффекты", самостоятельно оставив минимум (обычно достаточно оставить "Сглаживание неровностей экранных шрифтов" для нормально отображения текста).

Отключите службу SysMain (Superfetch)

SysMain предварительно загружает часто используемые приложения. На современных SSD разница в скорости открытия обычно минимальна, зато немного освобождается ОЗУ. Откройте Win+R — впишите services.msc, найдите SysMain, откройте "Свойства", задайте "Тип запуска: Выключено" и нажмите "Остановить". Рекомендовано для систем с SSD и более чем 8 ГБ ОЗУ. На HDD эта служба может быть полезной — протестируйте в обоих режимах и верните, если стало хуже.

Регулярное обслуживание

Периодически перезагружайте ПК, чтобы полностью очистить оперативную память и начать "с чистого листа". В Windows 10/11 есть memory compression, так что сторонние "оптимизаторы памяти" не нужны и могут навредить.

Цель — не "нулевое" использование ОЗУ, а достаточный запас в момент, когда он нужен. Начните с закрытия лишних программ и вкладок для сиюминутного эффекта, а остальные шаги применяйте по ситуации.

Напомним, подорожание видеокарт сделало их главной статьей расходов при сборке игрового ПК, и многих соблазняет сэкономить на остальном. Но даже если именно GPU отвечает за количество кадров в секунду, слишком дешевые компоненты способны свести на нет инвестицию в видеокарту.

Также мы писали, что Linux дает пользователям стабильность и беспрецедентные возможности кастомизации, однако переход с Windows нередко оказывается сложным. Выделяют несколько факторов, которые до сих пор отпугивают многих потенциальных пользователей.