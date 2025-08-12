Зіпсують продуктивність — 7 критичних помилок під час вибору компонентів для ПК

Компоненти комп'ютера. Фото: Unsplash

Зі зростанням цін на відеокарти у багатьох виникає спокуса заощадити на решті деталей під час складання ігрового комп'ютера. Та хоча саме GPU найбільше впливає на FPS, надмірна економія на материнській платі, пам'яті, накопичувачі, БЖ чи навіть корпусі часто обертається нестабільною роботою й розчаруванням.

Про те, що не варто брати в бюджетну збірку, пише Techspot.

Двоядерні процесори

Колись революційні, сьогодні двоядерні ЦП фактично зникли з масового ринку й безнадійно відстають від сучасних багатопотокових моделей.

Частина ігор навіть не запускається на Intel Celeron G6900, а AMD Athlon 3000G та Intel Pentium G7400 демонструють різку нестабільність: 1% low часто вдвічі нижчий за середній FPS, через що помітні підфризи.

Орієнтиром "знизу" виглядають приблизно 80 доларів за Intel Core i3-12100F/13100F або шестиядерний AMD Ryzen 5 5500 — вибір залежить від ваших ігор та бенчмарків. З DDR5 перевага у Core i3, але така платформа дорожча, тож логічно глянути на Core i5-12400F, а в AMD наступний крок — Ryzen 5 5600 із подвоєним кешем і підтримкою PCIe 4.0.

Процесор Intel Core i5-12400F. Фото: кадр з відео/YouTube

Одноканальна оперативна пам'ять

У добу DDR4/DDR5 пропускна здатність ОЗП має значення. Один модуль на платформі з підтримкою двоканалу фактично "ріже" ширину шини навпіл — особливо критично це для систем з інтегрованою графікою, що ділить пам'ять із CPU.

Дві планки оперативної пам'яті для роботи у двоканальному режимі. Фото: Unsplash

Мінімум — 16 ГБ у конфігурації 2x8 ГБ (або 2x16 ГБ), навіть для DDR4. Окремі "соло"-планки зазвичай не набагато дешевші за пари тієї ж місткості, а брати одну має сенс лише для допаровування до наявного модуля.

Повільне сховище

Перехід консолей покоління PS5/Xbox Series на SSD дав зрозуміти, що HDD у сучасних іграх — вузьке місце: подовжені завантаження, "поп-ін" текстур, мікрофризи й навіть розсинхрон звуку в катсценах.

Бюджетні NVMe вже доступні, наприклад, Crucial P3 Plus за приблизно 60 доларів без DRAM буфера може просідати на великих копіюваннях, але в ігрових сценаріях усе одно значно випереджає будь-який HDD. Додавши близько 15 доларів, Samsung 990 Evo Plus пропонує відчутно вищу швидкість, повну реалізацію PCIe 4.0 на коротких операціях і TLC NAND, залишаючись у рази швидшим за жорсткий диск навіть під тривалим навантаженням.

NVME-накопичувач Samsung 990 Evo Plus. Фото: кадр з відео/YouTube

"Лисі" материнські плати

Якщо на компактній micro-ATX-платі підозріло багато "порожнього" місця, це часто означає урізані можливості. Два слоти під ОЗП обмежують апгрейд, відсутність радіаторів на VRM загрожує тротлінгом і стискає простір для оновлень, а брак PCIe 4.0 чи другого M.2 змусить надалі покладатися на повільніші SATA-накопичувачі.

З помітних варіантів: для AMD — Gigabyte B550M DS3H AC, для Intel — Gigabyte B760M DS3H DDR4, а під DDR5 — B760M DS3H AX.

Материнська плата під процесори AMD Gigabyte B550M DS3H AC. Фото: кадр з відео/YouTube

"Одноразові" корпуси

Коли всі гроші йдуть у "залізо", корпус легко відсунути на другий план, але саме якість матеріалів часто псує враження. Тонкий метал вібрує від вентиляторів і HDD, замість загартованого скла — акрил, а фільтри пилу — кволі або й зовсім незакріплені, а розширювальні слоти іноді доводиться "виламувати", а не викручувати. Такий кейс легко погнути й важко замінити без зайвих витрат.

Для прикладу: Cooler Master Q300L приваблює ціною, але за +20 доларів модель Q300L V2 додає скло та USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, а приблизно за 80 доларів NZXT H3 Flow Mini забезпечує кращу продуваність і дрібні "приємності" на кшталт гвинтових заглушок.

Корпус Cooler Master Q300L V2. Фото: кадр з відео/YouTube

Блок живлення із надто спокусливими "ватами за долар"

Типова пастка: система споживатиме близько 300 Вт — отже, хіба 480-ватного БЖ за 25 доларів не вистачить? Аж ні: у такому "ноунеймі" може не виявитися навіть конектора під відеокарту.

На практиці "середня" віддача — лише приблизно 330 Вт, із них по лінії +12 В (де сидять найпотужніші вузли) — близько 130 Вт, а без сертифікації 80+ немає й розуміння, скільки електрики блок "з'їсть", щоб видати ці скромні цифри.

Тривожні сигнали при виборі БЖ такі:

відсутність сертифікації 80+;

гарантія менш ніж на 3 роки;

менш як два 6+2-контактних роз'ємів для GPU у БЖ, заявленого на 500+ Вт.

За приблизно 40 доларів вже доступний Thermaltake Smart 500W із 80+, двома конекторами для відеокарти та п'ятирічною гарантією — економити тут не варто.

Блок живлення Thermaltake Smart 500W. Фото: кадр з відео/YouTube

Невдала відеокарта

Якщо половина бюджету йде на GPU, важливо не помилитися з моделлю.

Ринок "бюджету" нерідко нераціональний: раніше Radeon RX 6500 XT з її лише 4 лініями PCIe помітно гальмувала на доступних платформах із PCIe 3.0 (та й нині для сучасних ігор вона вже занадто повільна).

Свіжий приклад — Intel Arc B570: із сучасним процесором вона наздоганяє дорожчі Radeon RX 7600 і GeForce RTX 4060, але з AMD Ryzen 5 5600 починає відставати, і з ще слабшим CPU відрив лише зростатиме.

Відеокарта RX 6600 у виконанні MSI. Фото: кадр з відео/YouTube

Краще взяти продуктивніший процесор і старішу Radeon RX 6600, ніж "урізати" CPU заради Arc.

