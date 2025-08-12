Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 7 "красных флажков" при выборе компонентов для игрового ПК

7 "красных флажков" при выборе компонентов для игрового ПК

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 11:41
Испортят производительность — 7 критических ошибок при выборе компонентов для ПК
Компоненты компьютера. Фото: Unsplash

С ростом цен на видеокарты у многих возникает соблазн сэкономить на остальных деталях при сборке игрового компьютера. И хотя именно GPU больше всего влияет на FPS, чрезмерная экономия на материнской плате, памяти, накопителе, БП или даже корпусе часто оборачивается нестабильной работой и разочарованием.

О том, что не стоит брать в бюджетную сборку, пишет Techspot.

Реклама
Читайте также:

Двухъядерные процессоры

Некогда революционные, сегодня двухъядерные ЦП фактически исчезли с массового рынка и безнадежно отстают от современных многопоточных моделей.

Часть игр даже не запускается на Intel Celeron G6900, а AMD Athlon 3000G и Intel Pentium G7400 демонстрируют резкую нестабильность: 1% low часто в два раза ниже среднего FPS, из-за чего заметны подфризы.

Ориентиром "снизу" выглядят примерно 80 долларов за Intel Core i3-12100F/13100F или шестиядерный AMD Ryzen 5 5500 — выбор зависит от ваших игр и бенчмарков. С DDR5 преимущество у Core i3, но такая платформа дороже, так что логично взглянуть на Core i5-12400F, а у AMD следующий шаг — Ryzen 5 5600 с удвоенным кэшем и поддержкой PCIe 4.0.

Процессор i5-12400f
Процессор Intel Core i5-12400F. Фото: кадр из видео/YouTube

Одноканальная оперативная память

В эпоху DDR4/DDR5 пропускная способность ОЗУ имеет значение. Один модуль на платформе с поддержкой двухканала фактически "режет" ширину шины пополам — особенно критично это для систем с интегрированной графикой, которая делит память с CPU.

Две плашки оперативной памяти
Две планки оперативной памяти для работы в двухканальном режиме. Фото: Unsplash

Минимум — 16 ГБ в конфигурации 2x8 ГБ (или 2x16 ГБ), даже для DDR4. Отдельные "соло"-планки обычно не намного дешевле пары той же емкости, а брать одну имеет смысл лишь для допаривания к имеющемуся модулю.

Медленное хранилище

Переход консолей поколения PS5/Xbox Series на SSD дал понять, что HDD в современных играх — узкое место: удлиненные загрузки, "поп-ин" текстур, микрофризы и даже рассинхрон звука в катсценах.

Бюджетные NVMe уже доступны, например, Crucial P3 Plus за примерно 60 долларов без DRAM буфера может проседать на больших копированиях, но в игровых сценариях все равно значительно опережает любой HDD. Добавив около 15 долларов, Samsung 990 Evo Plus предлагает ощутимо более высокую скорость, полную реализацию PCIe 4.0 на коротких операциях и TLC NAND, оставаясь в разы быстрее жесткого диска даже под длительной нагрузкой.

Накопитель Samsung 990 Evo Plus
NVME-накопитель Samsung 990 Evo Plus. Фото: кадр из видео/YouTube

"Лысые" материнские платы

Если на компактной micro-ATX-плате подозрительно много "пустого" места, это часто означает урезанные возможности. Два слота под ОЗУ ограничивают апгрейд, отсутствие радиаторов на VRM грозит троттлингом и сжимает пространство для обновлений, а отсутствие PCIe 4.0 или второго M.2 заставит в дальнейшем полагаться на более медленные SATA-накопители.

Из заметных вариантов: для AMD — Gigabyte B550M DS3H AC, для Intel — Gigabyte B760M DS3H DDR4, а под DDR5 — B760M DS3H AX.

Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC
Материнская плата под процессоры AMD Gigabyte B550M DS3H AC. Фото: кадр из видео/YouTube

"Одноразовые" корпуса

Когда все деньги уходят в "железо", корпус легко отодвинуть на второй план, но именно качество материалов часто портит впечатление. Тонкий металл вибрирует от вентиляторов и HDD, вместо закаленного стекла — акрил, а фильтры пыли — хлипкие или и вовсе не закрепленные, а расширительные слоты иногда приходится "выламывать", а не выкручивать. Такой кейс легко погнуть и трудно заменить без лишних затрат.

Для примера: Cooler Master Q300L привлекает ценой, но за +20 долларов модель Q300L V2 добавляет стекло и USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, а примерно за 80 долларов NZXT H3 Flow Mini обеспечивает лучшую продуваемость и мелкие "приятности" вроде винтовых заглушек.

Корпус Cooler Master Q300L
Корпус Cooler Master Q300L V2. Фото: кадр из видео/YouTube

Блок питания со слишком соблазнительными "ваттами за доллар"

Типичная ловушка: система будет потреблять около 300 Вт — так разве 480-ваттного БП за 25 долларов не хватит? А нет: в таком "ноунейме" может не оказаться даже коннектора под видеокарту.

На практике "средняя" отдача — лишь приблизительно 330 Вт, из них по линии +12 В (где сидят самые мощные узлы) — около 130 Вт, а без сертификации 80+ нет и понимания, сколько электричества блок "съест", чтобы выдать эти скромные цифры.

Тревожные сигналы при выборе БП следующие:

  • отсутствие сертификации 80+;
  • гарантия менее чем на 3 года;
  • менее двух 6+2-контактных разъемов для GPU у БП, заявленного на 500+ Вт.

За приблизительно 40 долларов уже доступен Thermaltake Smart 500W с 80+, двумя коннекторами для видеокарты и пятилетней гарантией — экономить тут не стоит.

Блок питания Thermaltake Smart 500W
Блок питания Thermaltake Smart 500W. Фото: кадр из видео/YouTube

Неудачная видеокарта

Если половина бюджета уходит на GPU, важно не ошибиться с моделью.

Рынок "бюджета" нередко нерационален: раньше Radeon RX 6500 XT с ее всего 4 линиями PCIe заметно тормозила на доступных платформах с PCIe 3.0 (да и сейчас для современных игр она уже слишком медленная).

Свежий пример — Intel Arc B570: с современным процессором она догоняет более дорогие Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060, но с AMD Ryzen 5 5600 начинает отставать, и с еще более слабым CPU отрыв будет только расти.

Видеокарта Radeon RX 6600
Видеокарта RX 6600 в исполнении MSI. Фото: кадр из видео/YouTube

Лучше взять более производительный процессор и более старую Radeon RX 6600, чем "урезать" CPU ради Arc.

Напомним, Windows 11 — это не просто обновление, а полноценная платформа с инструментами для повышения производительности и удобства. Несколько практических приемов помогут быстрее выполнять ежедневные задачи и эффективнее организовать рабочее пространство.

Также мы писали, что клавиша Fn — незаметный, но важный элемент почти каждой современной клавиатуры. Она работает как модификатор, сочетаясь с другими клавишами для вызова аппаратных функций или альтернативных команд, однако в Windows и macOS ее поведение существенно отличается.

цены характеристики компьютеры процессор видеокарта комплектующие
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации