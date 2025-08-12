Испортят производительность — 7 критических ошибок при выборе компонентов для ПК

Компоненты компьютера. Фото: Unsplash

С ростом цен на видеокарты у многих возникает соблазн сэкономить на остальных деталях при сборке игрового компьютера. И хотя именно GPU больше всего влияет на FPS, чрезмерная экономия на материнской плате, памяти, накопителе, БП или даже корпусе часто оборачивается нестабильной работой и разочарованием.

О том, что не стоит брать в бюджетную сборку, пишет Techspot.

Двухъядерные процессоры

Некогда революционные, сегодня двухъядерные ЦП фактически исчезли с массового рынка и безнадежно отстают от современных многопоточных моделей.

Часть игр даже не запускается на Intel Celeron G6900, а AMD Athlon 3000G и Intel Pentium G7400 демонстрируют резкую нестабильность: 1% low часто в два раза ниже среднего FPS, из-за чего заметны подфризы.

Ориентиром "снизу" выглядят примерно 80 долларов за Intel Core i3-12100F/13100F или шестиядерный AMD Ryzen 5 5500 — выбор зависит от ваших игр и бенчмарков. С DDR5 преимущество у Core i3, но такая платформа дороже, так что логично взглянуть на Core i5-12400F, а у AMD следующий шаг — Ryzen 5 5600 с удвоенным кэшем и поддержкой PCIe 4.0.

Процессор Intel Core i5-12400F. Фото: кадр из видео/YouTube

Одноканальная оперативная память

В эпоху DDR4/DDR5 пропускная способность ОЗУ имеет значение. Один модуль на платформе с поддержкой двухканала фактически "режет" ширину шины пополам — особенно критично это для систем с интегрированной графикой, которая делит память с CPU.

Две планки оперативной памяти для работы в двухканальном режиме. Фото: Unsplash

Минимум — 16 ГБ в конфигурации 2x8 ГБ (или 2x16 ГБ), даже для DDR4. Отдельные "соло"-планки обычно не намного дешевле пары той же емкости, а брать одну имеет смысл лишь для допаривания к имеющемуся модулю.

Медленное хранилище

Переход консолей поколения PS5/Xbox Series на SSD дал понять, что HDD в современных играх — узкое место: удлиненные загрузки, "поп-ин" текстур, микрофризы и даже рассинхрон звука в катсценах.

Бюджетные NVMe уже доступны, например, Crucial P3 Plus за примерно 60 долларов без DRAM буфера может проседать на больших копированиях, но в игровых сценариях все равно значительно опережает любой HDD. Добавив около 15 долларов, Samsung 990 Evo Plus предлагает ощутимо более высокую скорость, полную реализацию PCIe 4.0 на коротких операциях и TLC NAND, оставаясь в разы быстрее жесткого диска даже под длительной нагрузкой.

NVME-накопитель Samsung 990 Evo Plus. Фото: кадр из видео/YouTube

"Лысые" материнские платы

Если на компактной micro-ATX-плате подозрительно много "пустого" места, это часто означает урезанные возможности. Два слота под ОЗУ ограничивают апгрейд, отсутствие радиаторов на VRM грозит троттлингом и сжимает пространство для обновлений, а отсутствие PCIe 4.0 или второго M.2 заставит в дальнейшем полагаться на более медленные SATA-накопители.

Из заметных вариантов: для AMD — Gigabyte B550M DS3H AC, для Intel — Gigabyte B760M DS3H DDR4, а под DDR5 — B760M DS3H AX.

Материнская плата под процессоры AMD Gigabyte B550M DS3H AC. Фото: кадр из видео/YouTube

"Одноразовые" корпуса

Когда все деньги уходят в "железо", корпус легко отодвинуть на второй план, но именно качество материалов часто портит впечатление. Тонкий металл вибрирует от вентиляторов и HDD, вместо закаленного стекла — акрил, а фильтры пыли — хлипкие или и вовсе не закрепленные, а расширительные слоты иногда приходится "выламывать", а не выкручивать. Такой кейс легко погнуть и трудно заменить без лишних затрат.

Для примера: Cooler Master Q300L привлекает ценой, но за +20 долларов модель Q300L V2 добавляет стекло и USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, а примерно за 80 долларов NZXT H3 Flow Mini обеспечивает лучшую продуваемость и мелкие "приятности" вроде винтовых заглушек.

Корпус Cooler Master Q300L V2. Фото: кадр из видео/YouTube

Блок питания со слишком соблазнительными "ваттами за доллар"

Типичная ловушка: система будет потреблять около 300 Вт — так разве 480-ваттного БП за 25 долларов не хватит? А нет: в таком "ноунейме" может не оказаться даже коннектора под видеокарту.

На практике "средняя" отдача — лишь приблизительно 330 Вт, из них по линии +12 В (где сидят самые мощные узлы) — около 130 Вт, а без сертификации 80+ нет и понимания, сколько электричества блок "съест", чтобы выдать эти скромные цифры.

Тревожные сигналы при выборе БП следующие:

отсутствие сертификации 80+;

гарантия менее чем на 3 года;

менее двух 6+2-контактных разъемов для GPU у БП, заявленного на 500+ Вт.

За приблизительно 40 долларов уже доступен Thermaltake Smart 500W с 80+, двумя коннекторами для видеокарты и пятилетней гарантией — экономить тут не стоит.

Блок питания Thermaltake Smart 500W. Фото: кадр из видео/YouTube

Неудачная видеокарта

Если половина бюджета уходит на GPU, важно не ошибиться с моделью.

Рынок "бюджета" нередко нерационален: раньше Radeon RX 6500 XT с ее всего 4 линиями PCIe заметно тормозила на доступных платформах с PCIe 3.0 (да и сейчас для современных игр она уже слишком медленная).

Свежий пример — Intel Arc B570: с современным процессором она догоняет более дорогие Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060, но с AMD Ryzen 5 5600 начинает отставать, и с еще более слабым CPU отрыв будет только расти.

Видеокарта RX 6600 в исполнении MSI. Фото: кадр из видео/YouTube

Лучше взять более производительный процессор и более старую Radeon RX 6600, чем "урезать" CPU ради Arc.

